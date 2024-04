Unglaubliches Unentschieden zwischen SPG Pettenbach 1b/Grünau und TSV Frankenmarkt

Details Samstag, 20. April 2024 21:05

In einem Spiel, das lange Zeit nach einem klassischen torlosen Unentschieden aussah, boten Pettenbach 1b/Grünau und dem TSV Sparkasse Frankenmarkt den Zuschauern letztendlich ein unerwartetes Torfestival, das am Samstag an Spieltag 19 der 1. Klasse Süd mit einem 3:3-Unentschieden endete. Im Hinspiel hatte sich Pettenbach 1b/Grünau als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren.

Furiose Schlussphase mit zwei Ausschlüssen und sechs Treffern

Die erste Halbzeit verlief ohne Tore, aber nicht ohne Chancen. Beide Mannschaften wirkten bemüht, brachten nach vorne hin jedoch wenig Konkretes zustande. 0:0 zur Pause.

Dieter Schernthaner ließ zunächst eine Großchance liegen und kassiert kurz darauf seine zweite gelbe Karte - die Gäste ab Minute 71 in Unterzahl. Der Startschuss des Torregeins folgte kurz darauf: Nach einem Eckball traf Patrick Polic per Kopf zum 1:0 (73.), kurz darauf per Traumtor zum zweiten (77.). Hernach kassierte auch Heim-Akteur Tobias Riedler die zweite gelbe Karte - es ging Zehn gegen Zehn weiter. Mit dem 3:0 durch Gabriel Benjamin Josef Hageneder nach einem Konter schien die Partie entschieden.

Es folgte die gewaltige Aufholjagd des Gastes: Patrick Krichhamer traf per flachem Freistoß zum 3:1 (84.), Patrick Krichhamer in der zweiten Minute der Nachspielzeit via Elfmeter zum 3:2 und in letzter Sekunde besorgte Tobias Breinstampf den Treffer zum 3:3-Endstand. Was für ein Comeback!

Statistisches & Ausblick

Pettenbach 1b/Grünau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Einen Sieg, zwei Remis und 16 Niederlagen hat Pettenbach 1b/Grünau momentan auf dem Konto.

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Frankenmarkt verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den TSV Sparkasse Frankenmarkt, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Pettenbach 1b/Grünau tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, bei der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt an. Bereits einen Tag vorher reist Frankenmarkt zur ASKÖ Raiffeisen Gosau.

1. Klasse Süd: SPG Pettenbach 1b/Grünau – TSV Sparkasse Frankenmarkt, 3:3 (0:0)

92 Tobias Breinstampf 3:3

91 Patrick Krichhamer 3:2

84 Patrick Krichhamer 3:1

82 Gabriel Benjamin Josef Hageneder 3:0

77 Patrick Polic 2:0

73 Patrick Polic 1:0

