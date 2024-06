Vöcklabrucker Sportclub fährt bei Auswärtsduell gegen ATSV Rüstorf drei Punkte ein

Details Montag, 10. Juni 2024 08:21

Nachdem sowohl der ATSV Rüstorf als auch der Vöcklabrucker Sportclub am vergangenen Wochenende jeweils eine Pleite hinnehmen mussten, wollten beide Teams selbstredend in der letzten Runde der 1. Klasse Süd nochmals alles auf eine Karte setzen und einen vollen Erfolg eintüten. Schlussendlich konnten die Gäste ihr Ziel zu 100% in die Tat umsetzen – 2:4 das Resultat.

Gerechtes Remis zur Pause

Es dauerte nicht lange, bis beide Mannschaften auf Betriebstemperatur kamen und sich erste Möglichkeiten herausspielten. Die Hausherren fanden bereits nach fünf Minuten eine hundertprozentige Chance vor, doch man ließ diese ungenützt verstreichen. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Mannen von Coach Kenjar nutzten meistens den langen Ball als primäres Mittel, um offensiv für Gefahr vor dem Kasten zu sorgen. In der 26. Minute trafen dann die Gäste zum 0:1. Nik Kadrijaj konnte sich in die Statistik eintragen. Nur vier Minuten darauf, folgte der nächste Streich. Verantwortlich hierfür: Petar Cotic, der perfekt in Szene gesetzt wurde und kurzerhand auf 0:2 stellte. Die Viertplatzierten im Ranking wachten durch diesen zweiten Nackenschlag binnen weniger Augenblicke auf und versuchten, zurück ins Spiel zu finden. Man investierte ab nun unglaublich viel in diese Begegnung und kam in der 36. Minute in Person von Sebastian Spiesberger zum Anschlusstreffer. Jenen Schwung und jene positive Energie nahmen die Kronberger-Schützlinge dann noch mit in die Schlussminuten der ersten Hälfte. So belohnte man sich in der 42. Minute für diese gezeigte Performance und egalisierte das Ergebnis auf absolut spektakuläre Art und Weise: Bernhard Hofmann erzielte per Fallrückzieher das 2:2.

Gäste netzen nach der Pause doppelt

Die Anfangsphase des zweiten Abschnittes konnte sich gleich mit mehreren Möglichkeiten auf beide Tore sehen lassen. Doch das Runde wollte bis dato noch nicht im Eckigen landen. Fortan fanden die Gäste aber immer wieder das richtige Timing, um durch gezielte Tempoverschärfungen blitzschnell im letzten Drittel aufzukreuzen. In der 53. Minute gelang es den Zehntplatzierten im Klassement wieder in Führung zu gehen. Dragan Marojevic durfte zum zwischenzeitlichen 2:3 jubeln. Auch wiederum nur Momente darauf, baute man den Vorsprung weiter aus und erzielte das 2:4, nachdem Artan Gani vom Kreidepunkt erfolgreich war (63.). Nun plätscherte das Spielgeschehen vor sich hin, ehe sich die Hausherren erneut offensiv anmeldeten. Doch mehr als ein Lattentreffer sollte heute nicht mehr herausschauen und so blieb es beim 2:4 Auswärtserfolg für den Vöcklabrucker Sportclub.

Stimme zum Spiel:

Manuel Kronberger (Trainer, ATSV Rüstorf):

„Das Spiel war ein bisschen schwierig, da es für beide Teams um nichts mehr gegangen ist. Wir haben heute ein paar junge Kicker spielen lassen. Vöcklabruck hat sicher verdient gewonnen.“

Details

