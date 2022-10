Union Esternberg 1b knöpft makellosem Tabellenführer Punkt ab

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 16:58

Am zwölften Spieltag der neuen 2. Klasse 1b kam es in der Begegnung zwischen den SK Bad Wimsbach Juniors und der Union Esternberg 1b zu einem vermeintlich ungleichen Duell, waren im Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer und dem Achtplatzierten die Rollen klar verteilt. Während der Ligaprimus die sieben bisherigen Spiele allesamt gewinnen konnte, warten die Innviertler seit bereits 3. September vergeblich auf einen "Dreier" und gerieten zuletzt in Gmunden mit 0:6 böse unter die Räder. Doch am Samstagnachmittag sorgten die "Sauwaldveilchen" für eine Überraschung und trotzten den bislang verlustpunktfreien Juniors ein 1:1-Unentschieden ab.

Außenseiter mit früher Führung

Die Gästeelf von Coach Mario Gross setzte im HF-Stadion nach nur fünf Minuten die erste intensive Duftmarke, als Roland Krivec eine Freistoßflanke von Andreas Grechhamer einnickte. Der Tabellenführer war nicht geschockt und verzeichnete fortan spielerisch klare Vorteile. Die robusten Hausherren starteten etliche vielversprechende Angriffe und kreierten auch einige Chancen, die Bori-Elf konnte diese aber nicht nutzen bzw. scheiterte am exzellenten Gästegoalie Kevin Haidinger. Die Esternberger waren vorwiegend mit Abwehraufgaben beschäftigt und setzten nur ab und an einen Nadelstich, die Union brachte die knappe Führung aber in die Pause.

Juniors-Spielertrainer gleicht per Elfmeter aus

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Franke hätte die Gross-Elf ein Tor nachlegen können, nach einem Grechhamer-Schuss klatschte der Ball jedoch an den Pfosten und sprang danach in die Hände von Juniors-Schlussmann Simon Oelz. Wenig später durfte sich der Favorit über den verdienten Ausgleich freuen. Esternbergs Jakob Holzapfel beging im eigenen Strafraum ein unnötiges Foul - SK-Spielertrainer Szilveszter Bori bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt. Nach dem 1:1 bekamen die Zuschauer ein interessantes Spiel zu sehen, in dem beide Mannschaften Chancen zur Entscheidung vorfanden. Aber auch in der restlichen Spielzeit führte der Tabellenführer die feinere Klinge und war dem Sieg näher. Doch die kampfstarken Gäste brachten das beachtliche Ergebnis mit vereinten Kräften über die Zeit.

Mario Gross, Trainer Union Esternberg 1b:

"Der Tabellenführer war der erwartet starke Gegner und vor allem spielerisch klar überlegen. Die frühe Führung hat uns in die Karten gespielt, zudem sind die Juniors an der mangelnden Chancenverwertung gescheitert. Das Unentschieden war nicht ungerecht, wenngleich wir das nötige Quäntchen Glück hatten. Nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen und Ergebnissen freuen wir uns über diesen Achtungserfolg".