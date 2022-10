Neuer Tabellenführer beendet in Derby Schlierbacher Siegesserie

Details Freitag, 28. Oktober 2022 19:45

Zum Auftakt der 13. Runde der neuen 2. Klasse 1b kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Pettenbach 1b und der Union Schlierbach 1b. Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Achtplatzierten war eigentlich eine klare Angelegenheit zu erwarten, zumal die Heimelf von Coach Gerhard Tiefenthaler, ebenso wie Ligaprimus Bad Wimsbach, noch ungeschlagen ist. Doch die Schlierbacher starteten vor geraumer Zeit einen beeindruckenden Höhenflug, konnten die letzten drei Partien allesamt gewinnen und erzielten dabei nicht weniger als 18 Tore. Die tolle Serie der Oberndorfinger-Elf fand am Freitagabend jedoch ihr Ende, zogen die Gäste mit 0:2 den Kürzeren und mussten die fünfte Niederlage einstecken. Die Pettenbacher hingegen wurden in der ROBEX Arena ihrer Favoritenrolle gerecht und lachen nach dem siebenten Saisonsieg für zumindest 20 Stunden von der Tabellenspitze.

Herndler bringt Hausherren in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Ljubicic bekamen die Zuschauer ein intensives und umkämpftes Derby zu sehen. 52 Stunden nach einem 6:0-Kantersieg gegen Peuerbach trat die Gästeelf von Trainer Gerald Oberndorfinger mit breiter Brust auf und begegnete dem Favoriten mit offenem Visier. In Minute 18 brandete in der Arena Jubel auf, als Florian Herndler sich energisch durchsetzte, aus halbrechter Position abzog und den Ball ins lange Eck knallte. Auch nach diesem Treffer begegneten sich die Teams auf Augenhöhe und servierten den Zuschauern ein offenes und spannendes Match, klare Chancen waren jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Somit blieb es bis zur Pause bei der knappen Pettenbacher Führung.

Plavsic trifft zur Vorentscheidung - Gäste im Finish nur noch zu zehnt

Die Oberndorfinger-Elf hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenomen, doch fünf Minuten nach Wiederbeginn erzwangen die Hausherren die Vorentscheidung. Dejan Plavsic setzte die Kugel aus halblinker Position ins lange Eck und stellte auf 2:0. Nach dem zweiten Gegentreffer zeigten die Schlierbacher Wirkung, doch trotz des klaren Rückstandes steckten die Gäste nicht auf. Die Tiefenthaler-Elf erarbeitete sich nun aber ein Übergewicht und kontrollierte das Geschehen. Am Ende hätte das Ergebnis klarer ausfallen können, bei einer guten Chance knallte Herndler das Leder aber nur ins Außennetz. Die geschlagenen Schlierbacher mussten das Derby zu zehnt beenden. Nach einem Handspiel sah der bereits verwarnte Pascal Reithuber noch einmal Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz.

Franz Kremsmayr, stellvertretender Sportlicher Leiter Union Pettenbach:

"In Summe war es ein verdienter Sieg, gegen starke Schlierbacher war es aber ein hartes Stück Arbeit. Unser 1b-Team ist noch ungeschlagen und zumindest bis Samstag neuer Tabellenführer. Aber am kommenden Wochenende kommt es in Bad Wimsbach zum Showdown, geht es im direkten Duell um den Herbstmeistertitel".