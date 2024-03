Durch Freistöße zum Derbysieg: ASKÖ SC Kirchberg-Thening bezwingt SV Pasching 16

Details Montag, 18. März 2024 09:25

Am gestrigen Sonntag standen sich in der 14. Runde der 2. Klasse Mitte-Ost mit dem ASKÖ SC Kirchberg-Thening und dem SV Pasching 16 zum Rückrundenstart gleich zwei Topmannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gegenüber. Nachdem im Hinspiel noch der SV Pasching 16 die Nase knapp vorne hatte, konnten die Mannen aus Kirchberg-Thening im Rückspiel einen 2:0 Derbyerfolg einfahren.

Unspektakuläre erste Hälfte

In der ersten Hälfte sehen rund 200 Fans zunächst ein derbytypisches Abtasten beider Mannschaften. Ein Freistoß für die Heimmannschaft in der 12. Minute markiert die erste Halbchance des Spiels, ehe auf der anderen Seite in Minute 18 Pasching das erste Mal zum Torabschluss kommen kann. Mitte der ersten Hälfte können sich die Gäste mehr und mehr in der gegnerischen Hälfte festsetzen, der Torerfolg bleibt jedoch aus. Mit einem torlosen 0:0 gehen die Spieler in die Kabine.

Standardsituationen führen zum Sieg

In der zweiten Hälfte nimmt die Partie schließlich Fahrt auf, vor allem die Heimmannschaft will nun zeigen, wer in der Tabelle höher klassiert ist. Nach einer guten Chance in Minute 52 bringt eine Standardsituation drei Minuten später die Erlösung: Der im Sommer neu zur Mannschaft gestoßene Thomas Schaffelner übernimmt bei einem Freistoß aus zentraler Position Verantwortung und versenkt den Ball im Netz. Mit seinem fünften Saisontreffer sorgt der Mittelfeldmann für den wichtigen Führungstreffer der Hausherren. Abgesehen von einigen Fouls auf beiden Seiten, passiert danach nicht viel, ehe Schiedsrichter Kurt Habichler in der 85. Minute abermals einen Freitsoß für die Heimmannschaft gibt. Toptorjäger Piesch tritt an, der Paschinger Torhüter lässt klatschen und der eingewechselte Roman Haidinger besorgt per Abstauber die 2:0 Führung. Diese lassen sich die Mannen von Trainer Rohrhuber nicht mehr nehmen und besiegen damit zum Rückrundenstart den SV Pasching 16 mit 2:0.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg bleibt der ASKÖ SC Kirchberg-Thening dem Tabellenführer SC Marchtrenk Juniors mit einem Punkt Rückstand auf den Fersen. SV Pasching 16 findet sich nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 6 wieder, mit sechs Punkten Rückstand auf Aschach/Donau und drei Punkten Vorsprung auf Kematen/Innbach. Für Kirchberg-Thening geht es nächste Woche auswärts zum Spitzenspiel zu Tabellenführer SC Marchtrenk Juniors, zeitgleich duelliert sich SV Pasching 16 auf heimischer Anlage mit dem Schlusslicht SV Viktoria Marchtrenk 1b.

Stimme zum Spiel

Stefan Rohrhuber (Trainer ASKÖ SC Kirchberg-Thening):

"In der ersten Hälfte gab es nicht viel Risiko von beiden Seiten, dementsprechend auch nicht allzu viele Chancen. In der zweiten Hälfte waren wir dann besser im Spiel, haben vor allem im Zentrum mehr Räume vorgefunden. Pasching kam spätestens nach dem 2:0 nicht mehr wirklich zu Chancen und so war das am Ende ein relativ ungefährdeter Heimsieg."

