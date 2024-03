Unentschieden im Duell der Tabellennachbarn: Kein Sieger bei Bad Schallerbach 1b gegen Kematen am Innbach

Details Montag, 25. März 2024 14:13

Am 15. Spieltag der 2. Klasse Mitte-Ost kommt es am Sportplatz des SV Bad Schallerbach zum Duell der Tabellennachbarn. Die zweite Garde des OÖ-Ligisten, Bad Schallerbach 1b, forderte am gestrigen Sonntag den SV Kematen am Innbach zum Duell. Nach einem knappen Sieg im Hinspiel für die Hausherren, kam man an diesem Tag nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus.

Alle Tore in Hälfte eins

Bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Muhamed Dizdarevic klingelt es bereits das erste Mal im Gehäuse der Gäste. Der im Vergleich zum Spiel vergangene Woche gegen Steinhaus neu in die Startelf gestoßene Moritz Riha besorgt in Minute acht das 1:0 für seine Mannschaft. Damit zahlt er das Vertrauen von Trainer Miliam Guerrib zurück. Im Gegenzug beweist Kematen am Innbach, dass sie sich von einem solchen Rückschlag nicht beirren lassen. Denn bereits in Minute 15 gelingt den Gästen der Ausgleichstreffer. Die Nummer 10, Srecko Orsulic, befördert die Kugel mit seinem dritten Saisontreffer ins Netz. Somit konnte der Rückstand egalisiert werden, was sich bis zum Pausenpfiff nicht mehr ändern sollte.

Chancengleichheit in Halbzeit zwei

In Hälfte zwei setzt sich fort, was bereits in Hälfte eins zu erkennen war. Bad Schallerbach 1b versucht immer wieder über Kombinationen ins letzte Drittel vorzustoßen, jedoch fehlt die letzte Konsequenz im Abschluss. Auf der anderen Seite spielt Kematen am Innbach munter mit und kommt immer mal wieder selbst zu Chancen. Nach der ersten Hälfte, in der Bad Schallerbach 1b noch ein Chancenplus verzeichnen konnte, wurde die Partie zum Ende hin immer ausgeglichener. Zwar gibt es immer wieder Chancen auf beiden Seiten, der Torerfolg bleibt aber aus. Somit steht den beiden Mannschaften nach 90 Minuten ein 1:1 Unentschieden und jeweils ein Punkt zu Buche.

Zahlen und Fakten

Die Heimmannschaft aus Bad Schallerbach konnte den letztwöchigen Erfolg gegen Steinhaus nicht wiederholen, ist in der Rückrunde aber weiterhin ungeschlagen. Mit 18 Punkten bildet man mit dem gestrigen Gegner sowie der Union Sipbachzell ein punktegleiches Dreierpaket in der Mitte der Tabelle. Kommende Woche heißt der Gegner für die Guerrib-Truppe ASK Blaue Elf Wels. Auf der anderen Seite holt Kematen am Innbach das zweite Unentschieden der diesjährigen Frühjahrssaison. Am Osterwochenende empfangen die Jungs von Trainer Markus Mairinger den drei Plätze höher klassierten SV Schlüßlberg.

Stimme zum Spiel

Miliam Guerrib (Trainer SV Bad Schallerbach 1b):

"Allgemein, aber vor allem in der ersten Hälfte hatten wir mehr Spielanteile und hätten zu diesem Zeitpunkt das Spiel gewinnen sollen. Da haben wir zu viele Chancen liegen gelassen. In der zweiten Hälfte kam dann Kematen am Innbach auch immer öfter vor unser Tor. Somit ist das Unentschieden am Ende des Tages gerecht."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.