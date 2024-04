Doppelschlag zu Spielende führt zum Sieg: Steinhaus mit Achtungserfolg über Pasching 16

Details Montag, 08. April 2024 20:50

Der 17. Spieltag der 2. Klasse Mitte-Ost brachte am gestrigen Sonntag das Duell SV Pasching 16 gegen die Union Steinhaus. Nachdem beide Teams in der Vorwoche sieglos geblieben waren, standen die Vorzeichen beiderseits auf Wiedergutmachung. Durch zwei späte Treffer in Unterzahl konnten die Gäste das Vorhaben umsetzen und mit Neo-Trainer Petar Bandic den ersten Rückrundenerfolg feiern.

Wenige Highlights in Hälfte eins

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Servan Yilmaz bekamen die rund 80 Zuschauer am Sportplatz des SV Pasching 16 zunächst keinen fußballerischen Leckerbissen geboten. Beide Mannschaften waren darauf aus Kontrolle über das Spiel zu erlangen, wodurch sich weder Pasching, noch Steinhaus zu größerem Risiko bereit erklärte. Somit dauerte es bis zur 36. Minute, ehe der erste Treffer bejubelt werden durfte. Es waren die Gäste aus Steinhaus, die in Persona von Stürmer Daniel Paulmaier den ersten Nadelstich setzen konnten. Es war der zweite Saisontreffer des Youngsters, wobei man Pasching durchaus als seinen Lieblingsgegner ausmachen könnte. Denn auch beim 4:1 im Hinspiel konnte er sich in die Torschützenliste eintragen. Nach dem Treffer ging es beim Stand von 0:1 aus Sicht der Heimmannschaft in die Kabinen.

In Unterzahl zum Sieg

Die zweite Hälfte startete ähnlich wie die erste ohne nennenswerte Großchancen auf beiden Seiten. Somit dauerte es bis zur 70. Minute, ehe das Spiel Feuer fing. Igor Pejak – Verteidiger in Diensten der Union Steinhaus – begeht im eigenen Sechzehnmeterraum Foul und sieht dafür Gelb. Mit der logischen Elfmeterentscheidung ist der Abwehrspieler jedoch ganz und gar nicht einverstanden, kritisiert den Schiedsrichter scharf und fliegt mit der zweiten gelben Karte vom Platz. Zu allem Überfluss verwandelt Pasching 16 den fälligen Elfmeter. In den folgenden Minuten entwickelt sich das Spiel zu einem Hin und Her, ehe es zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit im Heimtor klingelt. Trotz Unterzahl kommt Steinhaus noch einmal vors heimische Gehäuse, Andreas Bauer lässt sich dies nicht nehmen und bugsiert das Leder ins Tor. Doch damit nicht genug. Fünf Minuten später trifft Péter Parti sogar noch zum 3:1. Mit diesem Ergebnis pfeift Schiedsrichter Servan Yilmaz die Partie ab.

Zahlen und Fakten

Mit den gewonnenen drei Punkten machen die Steinhauser einen Schritt aus dem Tabellenkeller und liegen nunmehr auf dem 11. Tabellenrang. Kommendes Wochenende kommt es zum Duell mit den SC Marchtrenk Juniors. Für SV Pasching 16 bedeutet die Niederlage einen herben Schlag im Kampf um die vorderen Plätze, beträgt der Abstand auf den Fünftplatzierten mittlerweile acht Punkte. Kommende Woche ist man indes bei Kematen/Innb. zu Gast.

Details

