Weiterhin ungeschlagen: Aschach an der Donau setzt solide Rückrundenserie fort

Am vergangenen Samstag kommt es in der 2. Klasse Mitte-Ost zum Duell SV Aschach an der Donau gegen SV Grieskirchen Juniors. Während die Heimmannschaft mit bisher drei Unentschieden und einem Sieg in der Rückrunde ungeschlagen ist, suchen die Grieskirchen Juniors mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen noch nach ihrer Form. In der heimischen Stärke-Arena hatten am Ende die Hausherren mit einem 4:1 die Nase vorn.

Starke erste Hälfte der Gäste

Relativ rasch nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Tihak Seval – genauer gesagt in der siebten Spielminute – klingelt es zum ersten Mal im Gästekasten. Nach einem Diagonalball von Kapitän Jomrich bringt Demokrat Bytyqi den Ball scharf in den Sechzehner, wo Argjent Gashi richtig steht und zum 1:0 verwerten kann. Die Führung wahrt jedoch nicht lange, die Grieskirchen Juniors kommen immer besser ins Spiel und können sich bereits sieben Minuten später mit dem Ausgleichstreffer belohnen. Eine Flanke findet den Weg durch den heimischen Strafraum und landet am zweiten Pfosten bei Jonathan Neißl, der trocken zum 1:1 einschiebt. In der Folge spielen die technisch versierten Gäste munter nach vorne, kommen vor der Pause jedoch nicht zu weiteren Treffern.

Aschach entscheidet Partie in Hälfte zwei

In der Halbzeit stellt Heimcoach Basem Tawadrous um, was postwendend Früchte trägt. In der 49. Minute gelingt Liridon Berisha mit seinem dritten Saisontreffer das Führungstor, was schließlich die Wende zugunsten der Aschacher bringt. Zehn Minuten später trifft Bajram Berisha per Kopfball zum 3:1. Danach passiert nicht mehr allzu viel, bringt Grieskirchen zwar frische Kräfte, diese können dem Spiel jedoch nicht mehr ihren Stempel aufdrücken. In Minute 90 bestellt Alejandro Bernardo Usner nach Hereingabe von Mirlind Gashi noch den 4:1 Endstand für Aschach an der Donau.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg kann Aschach an der Donau mit der Spitzengruppe Schritt halten und liegt nunmehr drei Punkte hinter der ebenfalls siegreichen Blauen Elf Wels auf Rang fünf. Die Grieskirchen Juniors haben mit der oberen Tabellenregion indes nichts zu tun, liegen mit 13 Punkten weiterhin auf dem vorletzten Platz. Kommende Woche bekommt es das Heimteam von Trainer Tawadrous mit Spitzenreiter Kirchberg-Thening zu tun, während die Grieskirchen Juniors zu Hause die strauchelnde Union Steinhaus empfängt.

Stimme zum Spiel

Basem Tawadrous (Trainer SV Aschach an der Donau):

„Die Grieskirchen Juniors sind wirklich eine gute, junge Mannschaft die stets spielerische Lösungen sucht. In Halbzeit eins waren sie auch besser, fanden wir noch nicht wirklich ins Spiel. In Halbzeit zwei haben wir dann immer mehr Chancen vorgefunden, diese nutzen können und somit unterm Strich verdient gewonnen.“

