Dritte Niederlage in Folge: Sipbachzeller Pleitenserie setzt sich beim Tabellenletzten fort

Details Sonntag, 21. April 2024 14:27

Am 19. Spieltag der 2. Klasse Mitte-Ost treffen mit der Union Sipbachzell und den ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk Juniors zwei Mannschaften aufeinander, die in der laufenden Rückrunde noch nicht wirklich in die Gänge gekommen sind. Während die Formkurve des Tabellenletzten aus Marchtrenk mit knappen Ergebnissen gegen starke Mannschaften in den letzten Wochen nach oben zeigt, konnten die Sipbachzeller Jungs in den letzten beiden Spielen weder einen Punkt noch ein Tor verzeichnen. Die Misere setzte sich vergangenen Freitag fort, traten die Viktoria Marchtrenk Juniors mit einem 1:0 Sieg die Heimreise aus Sipbachzell an.

Ausgeglichene erste Hälfte

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Dizdarevic Muhamed bietet sich den rund 100 Zuschauern in der VAZ Arena in Sipbachzell zunächst ein ausgeglichener Schlagabtausch. Beide Mannschaften gehen wenig bis gar nicht ins Risiko, tasten sich ab und befinden sich nur selten im gegnerischen Angriffsdrittel. Man erkennt die angespannte Lage der letzten Wochen und das beidseitige Vorhaben, endlich wieder einen vollen Erfolg feiern zu wollen. Während die Spielanteile nahezu 50/50 verteilt sind, kommt Sipbachzell durch einen Freistoß von Raphael Lockinger und einigen ambitionierten Aktionen von Julian Mayr zu Chancen. Aber auch das junge Team aus Marchtrenk – unter der Führung von Trainer Gerhard Ernecker – wird das ein oder andere Mal bei Heimtorhüter Manuel Metzger vorstellig. Bis zum Pausenpfiff bleibt der Torerfolg jedoch aus.

Blackout der Sipbachzeller Defensive bringt Marchtrenk den Sieg

In der zweiten Halbzeit will Gästecoach Ernecker dem Spiel neuen Schwung geben, wechselt in der Halbzeit bereits zweimal und bringt in der 52. Minute mit Laszlo Cseke eine weitere Offensivkraft ins Spiel. Die Zeichen stehen auf Angriff. Fortan versucht man immer wieder ins Angriffsdrittel vorzustoßen, kommt zu Chancen, kann den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Das ändert sich in Minute 61. Einen eigentlich dankbaren Ball kann der heimische Youngster in der Abwehr, Dionys Fazakas, nicht ordentlich verarbeiten, begeht einen Stoppfehler und ermöglich eben eingewechseltem Laszlo Cseke ins heimische Gehäuse einzuschieben. In der Folge dieses Blackouts wechselt Heimtrainer Michael Hofer zweimal, die neuen Kräfte bringen jedoch keine Wende. Im weiteren Spielverlauf läuft Sipbachzell zwar an, kann sich aber auch zum Ende der Partie keine konkreten Torchancen mehr erspielen. Am Ende gewinnen die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk Juniors nicht unverdient mit 1:0 gegen die Union Sipbachzell und fahren den ersten Dreier in der Rückrunde ein.

Zahlen und Fakten

Mit der erneuten Niederlage rutscht Sipbachzell im Klassement auf den neunten Platz ab, kann sich mit einem Überraschungssieg kommende Woche gegen Schlüßlberg jedoch hocharbeiten. Die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk Juniors behalten trotz der drei Punkte die rote Laterne, versuchen aber bereits nächste Woche gegen Aschach an der Donau die aktuell gute Form zu bestätigen.

Stimme zum Spiel

Gerhard Ernecker (Trainer ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk Juniors):

„Prinzipiell war das eine sehr ausgeglichene Partie. Wir waren von Beginn an relativ gut im Spiel, haben speziell ab der zweiten Hälfte versucht, Druck nach vorne zu machen. Chancentechnisch waren wir denke ich über 90 Minuten etwas klarer, weshalb der Sieg am Ende verdient war. Bereits in den letzten Spielen waren wir knapp am Sieg dran, konnten uns jetzt endlich belohnen. Entsprechend groß war auch die Freude bei meinen Jungs.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.