Mit Sieg über Kematen/Innbach: SC Marchtrenk Juniors bleiben am Tabellenführer dran

Details Montag, 22. April 2024 16:54

Der verregnete 19. Spieltag in der 2. Klasse Mitte-Ost lieferte am vergangenen Freitag mit dem Duell SC Marchtrenk Juniors gegen SV Kematen am Innbach den Schlagabtausch zweier Mannschaften, welche in der Vorwoche jeweils mit Kantersiegen für Aufsehen sorgen konnten. Auch am Freitag durften sich rund 50 Zuschauer über fünf Volltreffer freuen, am Ende hatten die SC Marchtrenk Juniors die Nase knapp mit 3:2 vorn.

Heimmannschaft zunächst spielbestimmend

Die spielstarken SC Marchtrenk Juniors – unter der Leitung von Trainer Helmut Puttinger – waren an diesem Tag von Beginn an in Spiellaune. Man ließ den Ball flüssig in den eigenen Reihen zirkulieren und konnte sich bereits in der ersten Hälfte durchaus nennenswerte Chancen herausspielen. Einzig ein Pfostentreffer der Gästemannschaft sorgt für weiche Knie bei Marchtrenk-Schlussmann Patrick Hadler. In Minute 36 belohnt man sich schließlich für die höheren Spielanteile, als Matthias Kraxberger mit seinem dritten Saisontreffer zur Führung einschießt. Mit dem Spielstand von 1:0 bittet Schiedsrichter Sandor Horvath die Mannschaften in die Kabinen.

Last Minute Treffer bringt drei Punkte

Zu Beginn der zweiten Hälfte bemüht sich die zweite Garde des Landesligisten, an der soliden ersten Hälfte anzuschließen, was sich in der 65. Minute auch im Spielbericht niederschlägt. Mika Jan Sipos, der in der laufenden Rückrunde bereits drei Treffer erzielen konnte, erhöht auf 2:0. Von einer Vorentscheidung darf jedoch keineswegs gesprochen werden. Das Heimteam von Trainer Puttinger schaltet in der Folge einige Gänge zurück, überlässt den Gegnern den Ball und sieht sich plötzlich zunehmender Defensivarbeit gegenüber. Die erlangten Spielanteile wissen die Mannen von Gästecoach Markus Mairinger in Zählbares umzuwandeln. So kommen die Männer vom Innbach in den Minuten 70 und 82 per Doppelschlag zum Ausgleich und verleihen einer bis dahin klaren Partie mit zwei schön fertiggespielten Angriffen eine neue Dynamik. Ein Weckruf für die Heimelf, die nun wieder versucht Fußball zu spielen. In Minute 88 ereignet sich schließlich die spielentscheidende Szene. Trotz der besseren zweiten Hälfte von Kematen am Innbach, sind es die Mannen von Trainer Helmut Puttinger, welche den Siegtreffer erzielen. Nicolas Töltsch bugsiert die Kugel aus abseitsverdächtiger Position ins gegnerische Gehäuse, was zum vielumjubelten 3:2 der Hausherren führt.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg können die SC Marchtrenk Juniors den Rückstand auf Tabellenführer Kirchberg-Thening bei vier Punkten halten, während Kematen am Innbach mit Respektsabstand auf die vorderen fünf Teams auf Tabellenplatz sechs rangiert. Kommende Woche reist die Truppe von Helmut Puttinger zur Blauen Elf nach Wels, während SV Kematen am Innbach tags darauf die Grieskirchen Juniors empfängt.

Stimme zum Spiel

Helmut Puttinger (Trainer SC Marchtrenk Juniors):

„Es war keine wirklich schöne Partie. Das Wetter und die Spielanlage der Gäste, die versucht haben tief zu verteidigen, haben uns nicht wirklich geholfen. Am Ende konnten wir eine schwere Partie glücklich mit 3:2 für uns entscheiden.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.