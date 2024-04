Vierter Sieg im fünften Spiel: Blaue Elf Wels bestätigt gegen Alkoven starke Frühjahrsform

Details Montag, 15. April 2024 17:10

Der 18. Spieltag in der 2. Klasse Mitte-Ost bringt am vergangenen Samstag das Duell ASK Blaue Elf Wels gegen SV Alkoven. Beide Teams konnten in der bisherigen Rückrunde für ihre Verhältnisse starke Ergebnisse erzielen, weshalb man durchaus interessante 90 Minuten erwarten durfte. 100 Zuschauer wurde schließlich ein eher einseitiges Fußballspiel geboten, in dem die Heimmannschaft über die gesamte Spieldauer wenig Zweifel am 3:0 Heimerfolg aufkommen ließ.

Elfmeter bringt Wels auf die Siegerstraße

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Horvath Sandor tasten sich beide Mannschaften zunächst ab. Zwar konnte die Heimmannschaft mehr Spielanteile verzeichnen, die Gäste - unter der Leitung ihres erfahrenen Trainers Peter Prokopcyk - konnten jedoch gut dagegenhalten. Somit dauerte es bis zur 21. Minute, als Emanuil Metodiev vom Kreidepunkt zum 1:0 einschoss. Es war das bereits achte Saisontor der treffsicheren Nummer 10. In der Folge drückte das Heimteam auf ein weiteres Tor, was in Minute 29 in Persona von Qail Idrizi erfolgte. Es scheint, als hätte Trainer Christoph Lauber seine Mannen gut auf das Heimspiel vorbereitet. Eine Viertelstunde später ertönt der Pausenpfiff.

Engagierte Welser machen Sieg klar

Nach der Halbzeit plätschert das Spiel etwas dahin, können beide Mannschaften nicht wirklich für großartige Highlights sorgen. Die Einwechslung von Murat Gashi in der Halbzeit brachte auf Seiten der Gäste nicht den erhofften Ertrag, weshalb sich Trainer Prokopcyk gezwungen sah, in Minute 71 und 77 zwei weitere frische Akteure ins Spiel zu bringen. Doch weder Youngster Pascal Fallenegger noch Routinier Benjamin Lehner brachten die Wende. Im Gegenteil, kurz nach dem zweiten Wechsel, in Minute 79, können die Messestädter sogar zum 3:0 treffen. Der sich in bestechender Form befindliche Stürmer Sebastian Rathmayr erzielte mit seinem Treffer nicht nur sein 11. Saisontor – er traf damit auch in sämtlichen Rückrundenspielen mindestens einmal. Somit besiegt die Blaue Elf Wels SV Alkoven verdient mit 3:0.

Zahlen und Fakten

Mit dem 3:0 Heimerfolg bleibt die Blaue Elf Wels der Spitzengruppe dicht auf den Fersen. Mit derzeit nur zwei Punkten Rückstand, kann man bei entsprechenden Niederlagen der Konkurrenz und eigenem Sieg nächste Woche gegen SV Pasching 16 auf Rang zwei vorstoßen. Die bisher solide Rückrunde von Alkoven erhält durch die Niederlage eine Schönheitsfehler, diesen möchte man bereits nächste Woche gegen Oftering ausbügeln.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.