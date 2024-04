9:2 Klatsche im Spitzenspiel: ASK Blaue Elf Wels kommt gegen die SC Marchtrenk Juniors unter die Räder

Details Montag, 29. April 2024 17:44

Es sollte das Spitzenspiel der 20. Runde in der 2. Klasse Mitte-Ost werden, entpuppte sich jedoch als Schützenfest. Mit dem Tabellenzweiten – den SC Marchtrenk Juniors – empfing der ASK Blaue Elf Wels am vergangenen Samstag als Viertplatzierter einen auf Papier nur leicht überlegenen Gegner. Vor allem in Hälfte zwei konnte man den Erwartungen jedoch keineswegs gerecht werde, kassierte man vor heimische Kulisse in 45 Minuten 6 Tore und kam bei einer historischen 9:2 Niederlage am Ende gehörig unter die Räder.

Führungswechsel und ausgeglichene erste Hälfte

Bereits fünf Minuten nach dem Anpfiff eröffnete Routinier Dominik Hamader das Schützenfest und traf zur 1:0 Führung der Gäste. Diese wahrte aber nicht lange, konnte Sebastian Rathmayr für die Blaue Elf Wels nur zehn Minuten später ausgleichen. In Minute 21 erfolgte dann sogar der Führungstreffer der Hausherren. Latif Kljajic besorgte mit seinem zweiten Saisontreffer das 2:1. Dass die Heimfans in diesem Moment zum letzten Mal an diesem Tag zum Jubeln kommen sollten, hat wohl niemand kommen gesehen. In Minute 28 trifft die Nummer neun der Gäste, Alex Pramhas ins heimische Gehäuse und stellt wiederum den Ausgleich her. Zehn Minuten später erzielt Dominik Hamader seinen zweiten Tagestreffer. Mit dem Stand von 3:2 für die SC Marchtrenk Juniors bittet Schiedsrichter Hans Jürgen Hofstädter die Teams in die Kabine.

Sechs Treffer und Hamader Festspiele

In der Halbzeit wechselt Heimtrainer Christoph Lauber ein Mal, während sein Gegenüber Helmut Puttinger zwei neue Kräfte ins Rennen schickt. Maurice Jakob Pirger fackelt nicht lange und zahlt bereits drei Minuten nach seiner Einwechslung das Vertrauen des Übungsleiters zurück. 4:2 für die SC Marchtrenk Juniors. Nur zehn Minuten später zeigt sich, dass vor allem einer den Hals heute nicht voll bekommen kann. In nur 59 Minuten schnürt Dominik Hamader, der bei der SC Marchtrenk auch als Sportkoordinator fungiert, seinen Hattrick. Acht Minuten später stellt er auf 6:2. In der Folge macht sich Unmut bei den Heimischen breit, verteilt Schiedsrichter Hofstädter in nur zwei Minuten vier Mal Gelb wegen Unsportlichkeit beziehungsweise Kritik. Das nunmehrige Ergebnis von 6:2 reicht den Gästen aus Marchtrenk jedoch nicht. In der 79. Minute wird Noah Flotzinger eingewechselt, dieser macht es Maurice Jakob Pirger nach und trifft ebenso wie er nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung. Zwei Minuten später darf dann Pirger selbst noch einmal ran, 8:2. Qail Idrizi macht in der Folge seinem Ärger Luft und fliegt in Minute 84 durch zwei gelbe Karten mit der Ampelkarte vom Platz. Den Schlusspunkt setzt in Minute 90 – wie sollte es auch anders sein – Dominik Hamader, der sich an diesem Tag als Fünffachtorschütze feiern lassen darf.

Zahlen und Fakten

Trotz des Kantersieges bleiben die SC Marchtrenk Juniors auf dem zweiten Tabellenplatz und liegen weiterhin vier Punkte hinter Kirchberg-Thening, welche ihre Hausaufgaben ebenso Woche für Woche zu erledigen wissen. Nächste Woche gegen Oftering streben die Mannen von Trainer Puttinger den nächsten Erfolg an. Die ASK Blaue Elf Wels rangiert auch nach der denkwürdigen Niederlage auf dem vierten Tabellenplatz und wird nächste Woche in Grieskirchen versuchen, zumindest etwas Wiedergutmachung zu leisten.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.