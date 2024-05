Neuer Zweitplatzierter: Schlüßlberg besiegt SC Marchtrenk Juniors im Verfolgerduell

Details Montag, 20. Mai 2024 23:54

Am vergangenen Samstag kämpften im Topduell des 23. Spieltags in der 2. Klasse Mitte-Ost die SC Marchtrenk Juniors gegen den SV Schlüßlberg. Während im Anschluss an die Partie der Landesliga Ost-Schlager SC Marchtrenk vs. UFC Rohrbach Berg über die Bühne gehen sollte, heizten bereits im Vorspiel 100 mitgereiste Schlüßlberger Fans den heimischen Marchtrenkern ordentlich ein. Mit Erfolg, war eine beherzte Leistung der Gäste nach 90 Minuten von einem 2:0 Auswärtserfolg gekrönt.

Chancenplus für Marchtrenk, Führung für Schlüßlberg

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Michael Rumetshofer starten beide Teams rasant in die Partie und strahlen bereits in den Anfangsminuten Torgefahr aus. In den ersten zehn Minuten sind es vor allem die Marchtrenker, die Schlüßlberg-Schlussmann Stefan Huber prüfen. Entgegen dem Spielverlauf sind es dann aber die Gäste aus Schlüßlberg, welche sich als erstes in den Spielbericht eintragen. Alexander Kaser schlenzt einen Freistoß gefühlvoll in den Sechzehner, die Nummer sieben, Florian Winkler, schüttelt den Verteidiger ab, steigt am höchsten und bugsiert die Kugel per Kopf in die Maschen. In der Folge erarbeitet sich das Heimteam ein ums andere Mal Aktionen vor dem Gästekasten, viel mehr als einige Eckstöße springt aber nicht heraus. Somit geht es beim Stand von 1:0 für Schlüßlberg in die Kabinen.

Zwei verschossene Elfmeter in Hälfte zwei

In der Halbzeit wechselt Heimcoach Helmut Puttinger gleich drei Mal, bringt mit Alen Plavac, Safet Beculic und Maurice Jakob Pirger drei frische Kräfte, die nach Möglichkeit das Spiel drehen sollen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Anstatt des Ausgleiches kommt Schlüßlberg in der 51. Minute zum 2:0. Standardspezialist Thomas Schick tritt eine scharfe Ecke auf den zweiten Pfosten, an dem abermals Florian Winkler lauert und die Kugel zum Kopfball-Doppelpack im Gehäuse versenkt. Nur wenige Minuten später plötzlich Aufregung im Gäste-Strafraum. Schlüßlbergs Xaver Falzberger wird beim Abschluss regelwidrig gestoppt. Die logische Konsequenz: Elfmeter für die Gäste. Paul Sturm tritt an, schießt und scheitert am starken Tobias Rockenschaub im Tor der Marchtrenker. Den psychischen Rückschlag will das Heimteam umgehend für sich nutzen, schaltet in den Offensivmodus und taucht nur zehn Minuten später gefährlich im gegnerischen Sechzehnmeterraum auf. Es folgt mehr oder weniger eine Kopie des Foulspiels zuvor, diesmal wird ein Marchtrenker Stürmer regelwidrig am Abschluss gehindert. Für Schiedsrichter Rumetshofer eine klare Sache. Elfmeter. Doch auch dieses Mal fällt kein Tor, scheitert Kapitän Nicolas Töltsch diesmal nicht am Keeper, sondern findet im Querbalken seinen Meister. Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten fällt bis zum Abpfiff schließlich kein Tor mehr und der SV Schlüßlberg feiert einen 2:0 Auswärtserfolg.

Zahlen und Fakten

Mit dem 2:0 in Marchtrenk können die Schlüßlberger am samstäglichen Gegner vorbeiziehen und rangieren nunmehr auf Tabellenplatz zwei, zwei Punkte hinter Kirchberg-Thening. Kommende Woche will man gegen die Grieskirchen Juniors weiter Druck auf den Liga-Krösus ausüben. Indes verpassen es die Marchtrenk Juniors einen Punkt hinter Kirchberg-Thening zu bleiben, liegt man nach der Partie mittlerweile vier Punkte zurück. Kommendes Wochenende erwartet man bei einem weiteren Heimspiel SV Alkoven.

