Siebte Niederlage en suite: Formschwache Sipbachzeller gehen auch gegen Steinhaus leer aus

Bei der Union Sipbachzell hatte man sich für den 23. Spieltag in der 2. Klasse Mitte-Ost viel vorgenommen. Nach sechs Niederlagen in Folge sollte im Heimderby gegen die Union Steinhaus endlich die Trendwende erfolgen, war man motiviert den zweiten Rückrundenerfolg einzufahren. Doch entgegen aller Motivation standen nach 90 umkämpften Minuten genauso viele Punkte wie in den Vorwochen auf dem Konto. Mit 3:1 besiegt die Union Steinhaus die Union Sipbachzell und prolongiert damit die Durststrecke der Hofer-Elf.

Zwei Abwehrfehler bescheren die Führung

Es dauert nicht lange, genauer gesagt ganze drei Minuten, ehe sich die schlimmsten Befürchtungen der Heimmannschaft ein ums andere Mal bewahrheiten. Nach einem Steckpass begeht der zum Innenverteidiger umfunktionierte Michael Hofer einen Stellungsfehler, kommt somit nicht mehr in den Zweikampf mit Steinhaus Stürmer Daniel Paulmaier und muss mitansehen, wie sein Gegenspieler nach wenigen Augenblicken zur Führung für das Gästeteam trifft. Weitere drei Minuten später verhindert der starke Heimtorhüter Manuel Metzger mit einer sehenswerten Flugeinlage ein weiteres Tor der Steinhauser. Nach turbulenten zehn Anfangsminuten fängt sich das Heimteam schließlich, gewinnt Kontrolle über das Spiel und hat fortan etwas mehr Spielanteile als die Gäste. Nichtsdestotrotz bringt jegliche Kontrolle nichts, wenn in der Defensive fahrlässig agiert wird. Außenverteidiger Christoph Henhapl will den Ball zu seinem Schlussmann zurückspielen, das Leder verhungert auf halber Strecke und Gästekapitän Matthias Pfob schiebt die Kugel zum 2:0 ins heimische Gehäuse. Ein weiterer Nackenschlag, von dem sich die Hausherren glücklicherweise noch vor der Halbzeit erholen können. Denn eine Minute vor dem Halbzeitpfiff landet ein Steckpass beim durchlaufenden Tim Pieringer, der aus abseitsverdächtiger Position plötzlich völlig frei vor Gästetorhüter Andi Selishta auftaucht und locker zum Anschlusstreffer einschieben kann. Nur wenige Augenblicke später ertönt der Pausenpfiff.

Sipbachzell drückt, Steinhaus trifft

In der Halbzeitpause dürfte Heimtrainer Michael Hofer die richtigen Worte gefunden haben, kommen seine Jungs hochmotiviert aus den Katakomben und starten fortan einen Offensivlauf nach dem nächsten. Jedoch bleibt es meist beim Vorstoß in das Angriffsdrittel, richtig konkret kann man vor dem Gästegehäuse nicht werden. Einzig ein Pfostenschuss lässt die Steinhauser kurz zittern. Aber auch das Gästeteam ist in dieser Phase nicht untätig. Zwar steht man im Vergleich zur ersten Halbzeit etwas tiefer in der eigenen Hälfte, nach Ballgewinn versucht man sich aber immer wieder auf schnellem Wege durchzukombinieren. Allen offensiven Bemühungen zum Trotz fällt in der regulären Spielzeit weder auf Sipbachzeller, noch auf Steinhauser Seite ein weiterer Treffer. Den Schlusspunkt setzt in der Nachspielzeit der eingewechselte Toni Ljubas für die Gäste. Der bereits in der 1B-Partie beim 7:0 Kantersieg erfolgreiche Stürmer fasst sich, als ein hoher Ball auf ihn zufliegt, aus rund 20 Metern ein Herz, zieht mit dem ersten Ballkontakt volley ab und sieht zu, wie sich die Kugel im Parabelflug hinter Heimkeeper Manuel Metzger ins Tor senkt. Ein sehenswerter Schlusspunkt einer weniger sehenswerten, aber umkämpften Partie, die Steinhaus am Ende mit 3:1 für sich entscheiden kann.

Zahlen und Fakten

Für das Heimteam geht es mit der Niederlage in der Tabelle weiter bergab, liegt man mit 21 Punkten auf dem Konto nurmehr auf dem drittletzten Platz. Nächste Woche gegen Pasching 16 wird man vor heimischen Publikum abermals versuchen, die momentane Misere zu beenden. Steinhaus zieht mit dem Sieg am gestrigen Gegner vorbei, liegt damit auf Tabellenplatz elf und fährt kommende Woche zum Auswärtsspiel nach Kematen am Innbach.

