4:0! Tabellenführer fährt gegen SV Oftering Pflichtsieg ein

Am Freitagabend erlebten die Fans in Kirchberg-Thening eine beeindruckende Demonstration der Heimmannschaft, die den SV Oftering mit einem klaren 4:0 nach Hause schickte. Im Duell zwischen dem Tabellenführer der 2. Klasse Mittte-Ost und dem Zwölftplatzierten wurde der ASKÖ SC Kirchberg-Thening seiner Favoritenrolle gerecht und festigte mit dem bereits 17. Saisonsieg den Platz an der Sonne.

Luger bringt Favoriten in Front

Schon zu Beginn des Spiels zeigte der Titelaspirant, dass er die Partie unbedingt für sich entscheiden wollte. Die erste große Chance verwandelte Thomas Luger in der 19. Minute, nachdem er von Marco Haderer gut in Szene gesetzt wurde und trotz eines ersten Abwehrversuchs von Gästegoalie Lukas Berger den Ball im Netz unterbrachte. Dieses Tor entstand aus einer Ecke, die Haderer präzise zur langen Stange brachte, wo Luger hochstieg und erfolgreich abschloss. Trotz weiterer Angriffe und einer Dominanz im Mittelfeld gelang es Kirchberg-Thening vor der Halbzeitpause nicht, den Vorsprung auszubauen.

Tabellenführer legt drei Tore nach

Nach der Pause intensivierte der Tabellenführer den Druck. In der 59. Minute nutzte Haderer eine Schwäche in der Ofteringer Verteidigung , umkurvte Torhüter Berger und erhöhte auf 2:0, indem er den Ball ins leere Tor schob. Die Zuschauer feierten diesen Treffer ausgelassen. Das 3:0 folgte in der 81. Minute durch Julian Stadlinger, der eine Ecke von Luger mit einem präzisen Schuss unter die Latte verwandelte. Kurz darauf führte ein Handspiel eines Ofteringer Verteidigers zu einem indirekten Freistoß im Strafraum, den Thomas Schaffelner in der 85. Minute sicher zum 4:0-Endstand verwandelte.

Die Schlussphase des Spiels wurde durch einen Zusammenstoß zwischen einem Kirchberger Stürmer und dem Ofteringer Torhüter überschattet, weshalb Schiedsrichter Felder das Spiel kurz vor der regulären Spielzeit abpfiff. Doch der Sieger stand bereits fest, und Kirchberg-Thening konnte einen überzeugenden Derbysieg feiern.

2. Klasse Mitte-Ost: Kirchberg-Th. : Oftering - 4:0 (1:0)

85 Thomas Schaffelner 4:0

81 Julian Stadlinger 3:0

60 Marco Haderer 2:0

19 Thomas Luger 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Dreufolin erstellt.

