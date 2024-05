Später Doppelschlag führt zum Sieg: Aschach an der Donau dreht umkämpfte Partie gegen die Blaue Elf Wels

Details Montag, 27. Mai 2024 14:00

In der als Topspiel des 24. Spieltags der 2. Klasse Mitte-Ost gehandelten Partie trafen am Samstag der Tabellenvierte, ASK Blaue Elf Wels, und der Tabellenfünfte, SV Aschach an der Donau, aufeinander. Rund 100 Zuschauern wurde speziell in der zweiten Hälfte ein richtiger Fight dargeboten, mit Toren auf beiden Seiten. Am Ende setzte sich Aschach an der Donau durch einen Doppelschlag in den Schlussminuten mit 3:2 durch.

Torlose erste Halbzeit

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Martin Lehner wird den Fans auf den Rängen zunächst ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften präsentiert. Bereits nach sieben Minuten müssen die Heimischen wechseln, kommt Pascal Rohrhuber für Stefan Auböck ins Spiel. Die Spielanlage ist zu diesem Zeitpunkt simpel erklärt. Sowohl die Welser, als auch die Gäste aus Aschach können Ballbesitzphasen aufweisen. Die erste Großchance ereignet sich in Minute 18, als ein Aschacher Verteidiger einen fatalen Rückpass zu seinem Schlussmann spielt, der einlaufende Sebastian Rathmayr die entstandene Möglichkeit jedoch nicht nutzen kann. In der Folge zeigt das Gästeteam von Trainer Basem Tawadrous eine starke Reaktion auf den frühen Schockmoment, übernimmt das Spielgeschehen und kommt zu Chancen. Vor allem von der Nummer 10, Argjent Gashi, geht in dieser Phase besondere Gefahr aus. Mit einer letzten gefährlichen Aktion vor dem Gästetor endet Halbzeit eins.

Fünf Tore in Halbzeit zwei – Aschach mit dem besseren Ende für sich

Die zweite Hälfte soll schließlich ereignisreicher verlaufen. Die Gäste aus Aschach kommen besser aus der Halbzeit, starten mit einem Offensivfeuerwerk. Mit Erfolg. In der 50. Minute bedient Mirlind Gashi seinen Toptorjäger Argjent Gashi, der die entstandene Möglichkeit nutzen kann und den ersten Tagestreffer markiert. Den Rückstand lassen die Gäste aber nur drei Minuten auf sich sitzen, kann Sebastian Rathmayr nach einer strittigen Aktion postwendend den Ausgangsstand herstellen. Doch damit nicht genug, tauchen die Welser nur vier Minuten später abermals gefährlich vor Gästekeeper Felix Peter Weissenböck auf und treffen sogar zum 2:1. Spiel gedreht, innerhalb von nur vier Minuten. Nach dem dritten Treffer des Tages beruhigt sich die Partie etwas, ehe ab der 75. Minute ein richtiger Fight entsteht. Eine ruhige Partie wird plötzlich zum dynamischen Schlagabtausch, in dem Aschach bemüht ist zum Ausgleich zu kommen, die Welser hingegen mit Mann und Maus verteidigen und auf Kontermöglichkeiten hoffen. In den Schlussminuten zahlen sich die Offensivläufe des Gästeteams schließlich aus. In Minute 88 trifft Leander Jomrich zum umjubelten Ausgleich. In Minute 90 setzt Lukas Wimmer per Kopf noch einen drauf. Plötzlich stehen die Welser mit dem Rücken zur Wand, kommen bis zum Abpfiff nicht mehr zu nennenswerten Tormöglichkeiten. Somit gewinnt Aschach an der Donau am Ende mit 3:2 in Wels.

Zahlen und Fakten

In der Tabelle bedeutet dieses Ergebnis, dass das Gästeteam von Trainer Tawadrous am samstäglichen Gegner aus Wels vorbeiziehen kann und zwei Spieltage vor Ende auf Platz vier rangiert. Die Blaue Elf Wels liegt punktegleich dahinter. Kommendes Wochenende empfängt Aschach zu Hause Oftering, tags darauf sind die Welser bei Steinhaus zu Gast.

