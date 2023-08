Verbesserter SV Alkoven setzt sich gegen Viktoria Marchtrenk 1b durch

Details Montag, 21. August 2023 10:48

Die Auftaktrunde der 2. Klasse Mitte-Ost konnte unter anderem mit dem Duell zwischen dem SV Alkoven und SV Viktoria Marchtrenk 1b aufwarten. Während die Alkovener in der Vorsaison noch in der 2. Klasse Mitte spielten, stellen die grün-weißen Marchtrenker erstmals im Verbandsbetrieb eine eigene 1b-Kampfmannschaft. Bei der Premiere präsentierten sich die Gäste über weite Strecken durchaus gut, aufgrund einer starken ersten Hälfte behielt letztlich aber die Elf aus dem Bezirk Eferding die Oberhand.

Alkovener mit Blitzstart

Der SV Alkoven war von Beginn an gut im Spiel, eroberte sich auf diese Weise rasch ein Mehr an Spielanteilen. Die Elf von Trainer Dominik Neuwirth nützte den Umstand, dass man sich im Sommer gut verstärken konnte, indem man das Spiel immer wieder auch auf die Flügel verlagerte. Auf diese Weise sollte auch das 1:0 der Hausherren fallen. Marko Andrejevic tankte sich über die Seite durch und schloss den Angriff in der dritten Minute selbst zur frühen Führung für die Alkovener Elf ab.

Die Neuwirth-Elf ließ in der Folge nicht vom jungen Gegner aus Marchtrenk ab, legte prompt nach. Nach nicht einmal 20 gespielten Minuten machte Andrejevic erneut über die Seite Betrieb, spielte den Ball Richtung Murat Gashi. Dem somit stark in Bedrängnis geratenen Verteidiger Simon Winkler blieb in diesem Sinne nicht viel anderes über, als das Spielgerät über die eigene Torlinie zu drücken – 2:0.

Marchtrenk mit guter zweiter Hälfte

Alkoven fand auch danach noch die eine oder andere brauchbare Gelegenheit vor, so war es unter anderem Valentin Simion, der am starken Matthias Kranjec im Tor der Marchtrenker scheiterte. Auch Murat Odabas brachte die Kugel aus aussichtsreicher Position nicht im Kasten unter.

Im zweiten Abschnitt wurde Marchtrenk stärker. Die Gäste hielten nicht nur besser dagegen, sondern traten auch ihrerseits gefährlich in Aktion, etwa als die Abwehr der Alkovener überhoben wurde und der Ball bereits im Netz lag, das Tor aber vom Unparteiischen aberkannt wurde. Speziell Marchtrenks Fabian Brenner war am rechten Flügel brandgefährlich und bedurfte eines eigenen Bewachers.

Trotz aller Steigerung gelang es der jungen Viktoria-Elf aber nicht mehr, den Anschlusstreffer zu erzielen, nach einer torlosen zweiten Halbzeit endete die Partie mit 2:0.

Dominik Neuwirth, Trainer SV Alkoven:

„Die erste Halbzeit hat ganz klar uns gehört. Unsere beste Phase war eigentlich die Anfangsphase, auch weil wir uns getraut haben, unsere Flügel zu bedienen, da wir durch unsere Neuzugänge nun breiter aufgestellt sind. In der zweiten Halbzeit haben wir vorwiegend dagegengehalten, es ist grundsätzlich nicht viel passiert, es gab aber Situationen, in denen es brenzlig hätte werden können. Ein Pauschallob an meine Mannschaft, die gegen einen Gegner gewonnen hat, der alles probiert hat, das war schön anzuschauen.

