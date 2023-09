SV Grieskirchen Juniors luchsen Top-Team Kirchberg-Thening zuhause einen Punkt ab und haben dabei Pech

Details Montag, 04. September 2023 15:46

In der dritten Runde der 2. Klasse Mitte-Ost trafen die SV Grieskirchen Juniors am Sonntag zuhause auf die Topmannschaft des SC Kirchberg-Thening. Die Amateure des SV Grieskirchen nahmen aus den ersten beiden Partien einen Punkt mit, während Kirchberg-Thening mit drei Zählern im Rücken ins Spiel ging. Die Gastgeber sollten sich für die Kirchberger als unangenehmer Gegner erweisen und diesen am Ende hochverdient einen Punkt abnehmen, das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Grieskirchen mit bislang wohl bester Saisonleistung

Nach den doch vielen Gegentoren in den ersten Runden gingen die Grieskirchner mit einer massierten Defensive ins Spiel gegen Kirchberg. Diese Umstellungen schienen sich auch bezahlt zu machen, man stand über weite Strecken der Partie recht gut, ließ so gut wie keine Torchancen der gegnerischen Mannschaft zu. Aus einer der wenigen Möglichkeiten gelang es Kirchberg – ganz im Stile einer Top-Mannschaft – aber, die Führung zu erzwingen. Julian Manderscheid wurde in einer Szene, in der die Grieskirchner Hintermannschaft etwas lethargisch wirkte, ideal per Lochpass eingesetzt, der Stürmer ließ es sich schließlich nicht nehmen und stellte kurz vor dem Pausenpfiff – entgegen dem Spielverlauf - auf 0:1.

Hausherren hinten hinaus dem Sieg näher

Auch nach Wiederbeginn war Grieskirchen die bessere Mannschaft, während Kirchberg vor allem aus Standards gefährlich wurde. In der 69. Minute gelang der Elf von Trainer Roman Heinle schließlich der verdiente Ausgleich. Nach einem Eckball vollstreckte Erik Briedl per Kopf zum 1:1 für die jungen Grieskirchner. In der Schlussphase setzte die zweite Mannschaft des Landesligisten noch einmal alles daran, die Partie zur Gänze zu drehen, man blieb im letzten Drittel aber zu inkonsequent und kam daher am Ende nicht über ein 1:1 hinaus, ein Resultat, das von der Papierform sowie den Leistungen der ersten Spiele betrachtet für die Juniors jedoch durchaus als Erfolg zu werten ist.

Roman Heinle, Trainer SV Grieskirchen Juniors:

„Da wir in den ersten beiden Spielen sechs Gegentore bekommen haben, haben wir unser System etwas umgestellt und sind sehr gut gestanden in der Defensive. Kirchberg hatte wirklich ganz wenig Möglichkeiten, sie haben aus der ersten Torchance heraus das 1:0 gemacht, da haben wir ein bisschen geschlafen bei einem Lochpass. In der zweiten Halbzeit haben wir auch wieder nichts zugelassen, bis auf zwei Freistoßsituationen von 20 Metern. Der Ausgleich war verdient, in den letzten 20 Minuten waren wir dann wieder am Drücker, haben es aber leider Gottes verabsäumt, das Siegestor zu schießen. Wir haben eine sehr gute Partie gespielt, das gibt Zuversicht, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen, ich war gestern sehr zufrieden mit der Mannschaft.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.