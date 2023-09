SV Bad Schallerbach Juniors ließen Oftering auswärts keine Chance

Details Montag, 11. September 2023 16:18

Die vierte Runde der 2. Klasse Mitte-Ost zauberte unter anderem die Begegnung zwischen dem SV Oftering und der SV Bad Schallerbach 1b auf den Spielplan. Vor der Begegnung war relativ schwer auszumachen, in welche Richtung selbige kippen würde – Bad Schallerbach holte aus den ersten drei Runden drei Zähler, die Ofteringer hielten vor der Partie bei vier Körnern. Am Ende sollte jedoch ein klares Resultat auf der Anzeigetafel stehen, die Ruckendorfer-Elf setzte sich mit 4:0 auf fremdem Geläuf durch.

Schallerbach stellte sich dem Kampf

In Oftering spielt man nicht immer gerne, was vor allem für technisch beschlagene Teams gilt, wozu man auch die talentierte, wenngleich noch sehr junge, Schallerbacher Elf zählen kann. In der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer im „Eulendorf“ noch eine eher ausgeglichene Partie zu sehen, jedoch wurde mit Fortdauer der Begegnung langsam aber sicher deutlich, in welche Richtung es gehen könnte. So vergab man bereits die eine oder andere Tormöglichkeit, der Durchbruch gelang der Ruckendorfer-Elf jedoch „erst“ in der 38. Minute. Venhar Jashari wurde mit einem weiten Ball in Szene gesetzt, der Schallerbacher verarbeitete das Spielgerät geschickt und stellte auf 0:1.

Oftering ließ gute Chancen auf Anschlusstreffer aus

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff vermochte man das zweite Tor des Nachmittags nachzulegen. Nach einem schön getretenen Eckball Richtung ersten Pfosten nickte Michael Lechner zum 0:2 ein. In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste kurz den absoluten Biss vermissen, was Oftering gnadenlos zu bestrafen schien, zeigte der Unparteiische Harun Feraget auf den Punkt, die Hausherren ließen diese große Torchance jedoch ungenützt, kamen somit nicht auf 1:2 heran. Ebenfalls wurde eine gute Gelegenheit nach einem gefährlichen Stanglpass von den Hausherren ausgelassen.

So kam es, wie es im Fußball kommen muss, und der Gegner – in diesem Fall Bad Schallerbach – stellte auf 0:3. Philipp Kurt zirkelte einen Freistoß sehenswert in die Maschen der Ofteringer. Den Schlusspunkt unter ein am Ende doch einseitiges Match setzte Florian Grechhamer, der einen Strafstoß nach Foul am kurz davor eingewechselten Fabian Greckhamer souverän verwertete.

Harald Ruckendorfer, Trainer SV Bad Schallerbach 1b:

„In Oftering ist es nicht leicht, Fußball zu spielen, das wussten wir aus den letzten Jahren, die Burschen haben es aber richtig gut gemacht. Es war zwar spielerisch nicht so überzeugend, vielleicht weil das auf diesem kleineren Platz nicht so möglich ist. Nach der Halbzeit hatte Oftering zehn, fünfzehn Minuten lang sicher mehr Spielanteile als wir, sie sind auch verdient zu einem Elfmeter gekommen, weil wir kurzzeitig etwas überheblich gewirkt haben. In Summe, muss ich sagen, war das ein verdienter Auswärtssieg.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.