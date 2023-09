SV Pasching 16 ringt SV Kematen/Innbach in Geduldsspiel nieder

Details Montag, 18. September 2023 10:57

In der fünften Runde der 2. Klasse Mitte Ost traf der SV Pasching 16 zuhause auf den SV Kematen am Innbach. Nach dem viel beachteten Auftaktsieg gegen den SC Kirchberg-Thening blieben die Paschinger zuletzt drei Spiele ohne Sieg. Einen solchen fuhr im bisherigen Saisonverlauf auch der SV Kematen ein, daneben gab es jedoch drei Niederlagen. Beide Teams wollten somit dringend auf die Siegerstraße zurückkehren, was der Blees-Elf letztlich mit einem hart erarbeiteten, wohl aber verdienten 2:0-Erfolg gelang.

Pasching zunächst aktiveres Team

Der SV Pasching 16 bot vor heimischem Publikum von Beginn an eine recht ansprechende Leistung, man zeigte recht rasch, dass man gewillt war, die drei Punkte in Pasching zu lassen. Die Blees-Elf trug Angriff um Angriff vor, während Kematen tief stand, sein Heil aber immer wieder in gefährlichen Kontern suchte. Schiedsrichter Noah Winter, der eine souveräne Leistung bot, entschied nach sechs Minuten auf einen Eckball für die Hausherren, der von der linken Seite gekonnt ins Zentrum gespielt wurde, wo Paschings Denis Petrovic am höchsten stieg, sein Kopfball wurde aber von der Linie gekratzt.

Gäste immer wieder mit Nadelstichen

Weitere sechs Minuten später sah Paschings Soleyman Mohammadi seinen Mitspieler Sascha Böhm, der aus halbrechter Strafraumposition Maß nahm, sein Versuch drehte sich nur knapp am linken Pfosten vorbei. In der Folge fuhr Kematen immer wieder gefährliche Konter, schaffte es auf diese Weise, der Abwehr der Hausherren zuzusetzen, man scheiterte jedoch immer wieder an der eigenen Effizienz. Die wohl beste Gelegenheit hatte Ljubas aus einem Freistoß in der 45. Minute, sein platzierter Abschluss wurde von Paschings starkem Keeper Kevin Schögl aus der Ecke gefischt.

Nach Wiederbeginn fungierte ein Strafstoß als Paschinger Brustlöser. Bokan Shahab, der nach seiner Einwechslung einige positive Akzente setzte, wurde im Strafraum zu Fall gebracht, der Unparteiische verhängte zurecht einen Strafstoß. Christoph Koch trat an und verwertete zum 1:0 (49.). In der Folge kam Kematen nach gefährlichen Pässen immer wieder zum Abschluss, man lief das eine oder andere Mal sogar allein auf das Tor zu, Keeper Schögl spielte aber immer wieder mit und behielt im Eins-gegen-eins die Oberhand. Die letztlich aber dennoch verdiente Vorentscheidung fiel in der 83. Minute, als Shahab seine gute Leistung aus kurzer Distanz zum 2:0 krönte.

Andreas Blees, Trainer SV Pasching 16:

„Es war heute die erwartet schwere Partie gegen einen sehr tief stehenden Gegner, gegen den wir uns spielerisch sehr schwergetan haben. Wir hatten in der einen oder anderen Situation das gewisse Spielglück, auch mit den Wechseln, die dann perfekt reingepasst und wieder ein bisschen Schwung gebracht haben. Die Mannschaft hat dementsprechend gut gearbeitet, gegen so tief stehende Gegner muss man eher geduldig sein. Ich möchte der Mannschaft für die Einstellung und die Laufbereitschaft ein Pauschallob aussprechen. Wir müssen uns dennoch erst an die Liga gewöhnen, weil in der 2. Mitte trotzdem mehr Fußball gespielt wurde, in der 2. Mitte-Ost dafür mehr Fußball gearbeitet wird.“

