ATSV Timelkam: "Planen mit zwei, drei, vielleicht sogar vier Zugängen"

Details Mittwoch, 17. Juni 2020 10:24

Der ATSV Timelkam kämpft seit längerer Zeit mit einer Durststrecke, tat sich auch im letzten Herbst schwer und kam in der Hinrunde der 2. Klasse Mitte-West mit nur neun Punkten am Konto als Elfter ins Ziel. Die Illy-Elf wollte sich im Frühjahr steigern, die "Rote Laterne" auf Distanz halten und war um eine Rangverbesserung bemüht, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison für die Hausruckviertler aber ein jähes Ende.

"Man kann den Verantwortlichen nichts vorwerfen"

"Aufgrund der Tabellensituation waren wir vom Beschluss des ÖFB-Präsidiums nicht betroffen und hätten auch mit jeder anderen Entscheidung leben können. Ich glaube, dass in der außergewöhnlichen Situation nicht viele Optionen vorhanden waren, weshalb die Entscheidung in Ordnung geht und man den Verantwortlichen nichts vorwerfen kann", erklärt Sektionsleiter Andreas Kastinger, der bezüglich der neuen Saison optimistisch ist. "Die Entwicklung ist positiv und erfreulich, weshalb eigentlich alles darauf hindeutet, dass der Ball im Herbst wieder rollen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass in absehbarer Zeit wieder um Punkte gekämpft werden kann. Da etliche Vereine um die Existenz kämpfen, hätte eine noch längere Pause dramatische Folgen".

Ein Abgang - Verstärkungen im Anflug

Nach der Öffnung der Sportplätze hat der ATSV nicht lange gewartet und ist wieder auf den grünen Rasen zurückgekehrt. "Wir haben rund vier Wochen lang trainiert, machen jetzt aber eine Pause und wollen Mitte Juli in die Vorbereitung starten. Wir hoffen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die neue Saison das Freizeichen erhält", so Kastinger, der in diesen Tagen mit der Personalplanung beschäftigt ist. Mit Peparim Dauti steht ein Spieler nicht mehr zur Verfügung. "Wohin Peparim wechselt, steht noch nicht fest. Zudem steht hinter seinem jüngeren Bruder, Kustrim, ein Fragezeichen. Vielleicht verlässt auch er den Verein, es ist aber möglich dass er bleibt. Weitere Abgänge sind aus heutiger Sicht keine zu erwarten", weiß der Sektionsleiter. "Wir planen mit zwei, drei, vielleicht sogar vier Zugängen und haben mit den möglichen Verstärkungen auch schon intensive Gespräche geführt, die Transfers sind aber noch nicht in trockenen Tüchern".

>>Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Lieblingsklub mit einer Spende<<

Transferliste Sommer 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten