Union Steinhaus: "Wollen uns verstärken, es muss aber alles passen"

Die Union Steinhaus blickt auf ein enttäuschendes Jahr 2019 zurück und war in der 2. Klasse Mitte-Ost in Besitz der "Roten Laterne". Die Traunviertler waren im Winter überaus engagiert, zogen punktelle Verstärkungen an Land, wollten im Frühjahr wieder in die Spur finden und unter Neo-Tainier Michael Zaiser das Ruder herumreißen, aufgrund des Abbruches der Saison blieb der Union die erhoffte Trendwende aber versagt. Da die Liga aufgelöst wurde, wechselt die Zaiser-Elf in die 2. Klasse Mitte-West.

"Eine andere Lösung war vermutlich nicht möglich"

"Ich denke, dass der Abbruch der Saison alternativlos und auch deren Annullierung in Ordnung war. Wir standen jedoch am Ende der Tabelle, weshalb wir auch mit jeder anderen Entscheidung hätten leben können. Ich verstehe jedoch den Unmut bei den Herbstmeistern und Aufstiegsaspiranten, zudem ist es aus sportlicher Sicht eine Katastrophe, eine Meisterschaft abzubrechen und nicht zu werten. Doch in dieser für alle neuen und außergewöhnlichen Situation war vermutlich keine andere Lösung möglich", erklärt Sportchef Konrad Hofmann. "Auch wenn sich viele andere Vereine ein Mitnehmen der Punkte gewünscht hätten, wäre diese Option für uns nicht die günstigste gewesen. Zudem war auch die Halbierung ein Thema, in diesem Fall wären nur zweieinhalb Punkte auf unserem Konto gestanden und hätten für das Mitnehmen keinen Rucksack gebraucht", lächelt der Funktionär.

Die Vorbereitung auf die neue Saison hat am Montag begonnen

Nach der Öffnung der Sportplätze hat man im Traunviertel nicht lange gefackelt und ist am 15. Mai wieder auf den grünen Rasen zurückgekehrt. "Wir haben intensiv trainiert, dann eine Pause eingelegt und am gestrigen Montag die Vorbereitung in Angriff genommen", so Hofmann. "Der Start der neuen Saison sollte mehr oder weniger fix sein, wie alle anderen Vereine warten aber auch wir darauf, dass der Verband ein dezidiertes Datum festlegt. Aber zunächst geht es darum, dass die Regierung ein normales Mannschaftstrainig wieder erlaubt".

Mögliche Verstärkungen

Auch wenn bislang noch nichts passiert ist, beschäftigen sich die Verantwortlichen seit geraumer Zeit intensiv mit der Personalplanung. "Es hat mir kein Spieler mitgeteilt, den Verein verlassen zu wollen, weshalb aus heutiger Sicht keine Abgänge zu erwarten sind. Wir sind bemüht, uns zu verstärken und wollen zwei Akteure holen, die uns weiterhelfen können, bei den möglichen Transfers muss aber alles passen", meint der Sportchef. "An Quantität mangelt es nicht, deshalb helfen uns nur echtre Verstärkungen weiter. Erfreulich ist, dass die fünf im Winter zu uns gestoßenen Spieler bleiben und auch künftig das Union-Trikot überstreifen".

