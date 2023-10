Doppelter Udovcic schießt Niederthalheim zum Sieg gegen BW Stadl-Paura

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 10:30

Am Samstagnachmittag war ein Spitzenspiel in der 2. Klasse Mitte-West angesagt. Der ASV Niederthalheim empängt im heimischen Schiller-Stadion die Männer vom SK Blau Weiß Stadl-Paura. Die Heimelf strotzt nur so vor Selbstvertauen, konnten die letzten vier Spiele allesamt gewonnen werden. Mit einem Sieg gegen Stadl-Paura könnten sie in der Tabelle an der Gästeelf vorbeiziehen. Die Gäste wollen ihrerseits wieder auf die Siegesstraße zurückkehren. Nach sieben Siegen in Folge musste man sich in der letzten Runde mit einer Punkteteilung gegen Bad Wimsbach Juniors zufrieden geben.

0:0 zur Pause - 4 Gelbe wegen Kritik

Von Beginn an entwickelte sich auf dem schwer bespielbaren Rasen von Niederthalheim ein umkämpftes Spiel. Die Platzverhältnisse ließen spielerisch einfach nicht mehr zu. Stadl Paura versuchte es immer wieder mit langen Bällen, doch die Defensive der Heimelf wusste die Chancen zu verhindern und stand sehr gut. In etwa der Mitte der ersten Halbzeit hatten die Heimischen eine gute Chance, die durch Amer Udovcic jedoch "verstolpert" wurde, legte er sich den Ball, alleine vor Goalie Lager zu weit vor. In Minute 35 dann ein kurzer Schockmoment für die ASV. Hautzinger legte sich einen Freistoß zurecht und knallte das Spielgerät an die Latte. Das war es aber dann auch an Torszenen aus der ersten Halbzeit und der etwas kleinliche Schiedsrichter Fetahagic, der den gelben Karton wegen Kritk bzw. Unsportlichkeit insegsamt fünf mal zückte, pfiff zur Halbzeitpause.

Udovcic-Brüder drehen das Spiel

In Halbzeit zwei entwickelte sich ein ähnliches Spiel wie in den ersten 45 Minuten, wobei der ASV etwas besser aus der Kabine kam. Die Heimelf war nach Ecken immer gefährlich und Stadl Paura konnte zwei mal in höchster Not retten. Im Gegenzug hatten die Gäste dann ihre erste wirkliche Torchance. Ein weiter Ball ging durch zu Mahmuljin, der seinen Verteidigern entwischen konnte und alleine vor Heimgoalie Müller auftauchte. Mahmuljin hatte keine Probleme den Ball zu seinem 8. Saisontor zu versenken. Danach war wieder einige Zeit Leerlauf, bis Amer Udovcic seinen Bruder Amar mit einem Laufpass in Szene setzte, der machte am 16er einen Haken und zog einfach mal ab - Tor! Jetzt war es ein Spiel auf Messers Schneide und beide Teams wollten natürlich gewinnen. Kurz vor Schluss waren es die Hausherren, die das bessere Ende für sich hatten. Eine Flanke von Amer Udovcic fand in der Mitte einen Abhnehmer - seinen Bruder Amar. Dieser setzte zu einem Seitfallzieher an und versenkte das Leder, zur vielumjubelten Führung, im Tor der Gäste. In der Nachspielzeit hatten die Männer aus Stadl-Paura noch eine gute Chance auf den Ausgleich die "Handschuh" Müller zu vereiteln wusste und so blieb es beim knappen Sieg der Niederthalheimer.

Hannes Mairinger, Obmann ASV Niederthalheim:

"Viel kam über den Kampf. Trotzdem war es ein faires Spiel. Ich glaube, dass wir einfach das glücklichere Ende hatten. Insbesondere nach dem Rückstand war ich etwas frustriert. Ich ging davon aus, dass die Mannschaft, die das erste Tor macht gewinnt. Wir hatten einige Ausfälle und ich finde die Jungs haben das sehr gut gemacht."

