Daheim eine Macht! Union Weibern fertigt Hauch-Elf mit 5:2 ab

Details Samstag, 04. November 2023 10:58

In der 2. Klasse Mitte-West stand zum Auftakt des zwölften Spieltages die Begegnung zwischen der Union GT Weibern und dem SV Grün-Weiß Zell/Pettenfirst am Programm. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenzehnten waren die Hausherren zu favorisieren, zumal die Union auf eigener Anlage seit bereits 30. April ungeschlagen ist. Die Mannen von Coach Ferdinand Diensthuber gerieten zwar zwei Mal in Rückstand, die Weiberner untermauerten aber auch am Freitagabend ihre ernorme Heimstärke, setzten sich am Ende mit 5:2 souverän durch und feierten den sechsten Sieg in den letzten neun Heimspielen. Die Grün-Weißen hingegen standen fünf Tage nach einer 0:3-Heimpleite gegen Timelkam erneut mit leeren Händen da und mussten die bereits siebente Saisonniederlage einstecken.

Gäste mit verdienter Führung - Veres gleicht mit dem Pausenpfiff aus

Bei nasskalter Witterung fanden die Heimischen zunächst nicht zu ihrem gewohnten Spiel, weshalb sich am Union-Sportplatz die Stimmung in Grenzen hielt. Die Gästeelf von Trainer Manfred Hauch erarbeitete sich ein leichtes Übergerwicht und schlug daraus Mitte der ersten Halbzeit Kapital, als Denis Memisevic nach einer Balleroberung des SV mit einem Lupfer ins lange Eck erfolgreich war. Dieser Treffer war für die Weiberner der Werckruf, denn die Diensthuber-Elf wurde mit zunehmender Spieldauer immer stärker. Nachdem die Hausherren die eine oder andere Chance nicht nutzen konnten, machte die Union praktisch mit dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Eidenberger den Rückstand wett - nach einer Freistoßflanke von Michael Roitinger war Viktor Veres mit dem Kopf zur Stelle.

Memisevic schnürt Doppelpack - Union dreht Spiel mit zwei Doppelschlägen

Nach Wiederbeginn nahm die Union das Heft in die Hand, doch in Minute 50 hatten die Grün-Weißen die Nase abermals vorne, als Memisevic einen Corner direkt verwandelte. Die Diensthuber-Elf steckte das zweite Gegentor weg, legte den Vorwärtsgang ein und hatte fortan Spiel und Gegner fest im Griff. Mitte des zweiten Durchgangs drehten die Heimischen das Match mit einem Doppelschlag. Zunächst glich Tobias Krenn nach einem feinen Doppelpass mit Julian Littich aus. Fünf Minuten später brachten die Gäste nach einer Ecke den Ball nicht aus der Gefahrenzone, ehe Denis Bosnic das Leder humorlos unter die Latte knallte. Die Weiberner hatten die Weichen auf Sieg gestellt und machten den Sack in der Schlussphase mit einem weiteren Doppelschlag zu. Zwei Minuten nachdem Litteich - nach einem Pass in die Schnittstelle der Zeller Abwehr - Gästegoalie Ernst Watzinger das Nachsehen gegeben hatte, stach ein Union-Joker - der kurz zuvor eingewechselte Severin Oberndorfer zog am rechten Strafraumeck ab und versenkte die Kugel zum 5:2-Endstand im langen Eck.

Johannes Oberndorfer, Sektionsleiter Union Weibern:

"Nach einer schwachen Leistung in der ersten halben Stunde, hat unsere Mannschaft Fahrt aufgenommen, war in der zweiten Halbzeit dominant, hat das Spiel gedreht und letztendlich einen souveränen Sieg gefeiert. Auch wenn wir im Mittelfeld der Tabelle festhängen, konnten wir unsere Heimstärke untermauern und können uns nach diesem Erfolg vorsichtig nach oben orientieren. Wir wollen die Hinrunde mit einem positiven Ergebnis abschließen, im letzten Match des Jahres bekommen wir es in Bruckmühl jedoch mit dem Tabellenführter zu tun".

