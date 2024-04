Neun-Tore-Spektakel! Union Hofkirchen/Trattnach dank Heimsieg gegen BW Stadl-Paura mit drittem Sieg en suite

Details Dienstag, 02. April 2024 12:11

Den Abschluss des 16. Spieltages in der 2. Klasse Mitte-West machte am Ostermontag unter anderem die Begegnung zwischen der Union Hofkirchen an der Trattnach und dem SK Blau-Weiß Stadl-Paura. Während Hofkirchen im Frühjahr bereits aus zwei Spielen zwei Siege einfuhr und sich vergangene Woche gegen Ampflwang mit 4:2 durchsetzte, musste sich Stadl-Paura bei Tabellenführer Bruckmühl mit 0:3 geschlagen geben. Im Vorfeld war eine relativ ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Hofkirchen wusste beim 6:3-Sieg zu überraschen. Im Hinspiel hatte sich die Heimmannschaft als keine große Hürde erwiesen und noch mit 2:5 verloren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Rund 150 Zuseher verfolgten am Montagnachmittag diese Begegnung in der Baumgartner Installationen Fledermaus-Arena in Hofkirchen/Trattnach, wo allerdings die Gäste aus Stadl-Paura den besseren Start in die Partie erwischten. Dadurch ging die Elf von Heinz Nowotny nach zehn Minuten durch Mirza Mahmuljin auch mit 1:0 in Führung. Doch nur 120 Sekunden nach diesem Gegentreffer waren erstmals die Heimischen an der Reihe und Michael Wagenleitner schloss zum 1:1 ab. Damit war die erste Spielhälfte in Sachen Tore auch schon wieder vorüber, denn es ging mit einem 1:1 in die Kabinen.

Sieben Treffer in Halbzeit zwei - Tore wie am Fließband

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Shishko drehten die "Fledermäuse" ordentlich auf: Mit einem schnellen Doppelpack (54./58.) zum 3:1 schockte Jakob Berndorfer die Gäste aus Stadl-Paura früh in der zweiten Spielhälfte. Beide Treffer erzielte Berndorfer per Kopf. Die Entscheidung in dieser Partie brachten dann Moritz Peham und "Doppelpacker" Michael Wagenleitner mit dem 4:1 bzw. 5:1 herbei. Von den Gästen kam im zweiten Durchgang einfach deutlich zu wenig, die folglichen Treffer von Armin Mujagic und Christoph Hautzinger zum 5:3 ließen keine Spannung mehr aufkommen. Zudem mussten die Blau-Weißen zwei Ausschlüsse hinnehmen, zuerst bekam wegen Kritik Michael Zavaczki in Minute 79 die Gelb-Rote Karte, nur kurz darauf wurde Oliver Herzig wegen eines Foulspiels mit glatt Rot vom Platz gestellt. Kurz vor Schluss jubelte Michael Wagenleitner mit dem 6:3-Endstand dann noch über seinen Triplepack. Für den Tabellen-11. Hofkirchen ist das in der Rückrunde der dritte Sieg aus dem dritten Spiel!

Für Hofkirchen geht es am Sonntag weiter, wenn man SC Schwanenstadt Juniors empfängt. Schon am Samstag ist der SK Blau Weiss Stadl-Paura wieder gefordert, wenn der ATSV Timelkam zu Gast ist.

Stimme zum Spiel

Manuel Stockinger, Sportlicher Leiter Union Hofkirchen an der Trattnach:

„Stadl-Paura hat den besseren Start in das Spiel erwischt als wir, nach rund zwanzig Minuten sind dann aber wir besser in die Partie gekommen und haben am Ende auch verdient gewonnen.“

