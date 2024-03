3:1-Heimsieg! ATSV Kohlgrube/Wolfsegg schlägt Sattledt Juniors

Details Montag, 25. März 2024 11:25

In der 2. Klasse Mitte-West kam es am Sonntagnachmittag im Rahmen des 15. Spieltages unter anderem zum Duell zwischen dem ATSV Kohlgrube/Wolfsegg und den Sattledt Juniors. Während die Juniors des ATSV Sattledt in der vergangenen Runde einen 5:1-Erfolg gegen die Schwanenstadt Juniors erreichten, musste Kohlgrube eine deutliche 2:8-Klatsche gegen Liga-Leader Haag hinnehmen. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können. Aufgrund der Tabellensituation – beide Teams befinden sich nicht weit voneinander entfernt – ging man vor dem Match von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Am Ende jubeln die Blau-Weißen über einen 3:1-Heimerfolg.

Kohlgrube startet stark ins Spiel

Rund 100 Besucher verfolgten dieses Spiel aus dem Josef Pappel Stadion in Wolfsegg. Die Hausherren begannen nach dem Spielstart von Schiedsrichter Fürlinger mit viel Offensivpower und versuchten gleich die ersten Szenen herauszuspielen. Nach zwanzig Minuten brach bei den Heimfans dann auch erstmals Jubel aus: Daniel Purrer erzielte mit einem herrlichen Distanzschuss aus rund 20 Metern samt Lattenpendler die 1:0-Führung für seine Mannschaft. Nur wenige Sekunden nach diesem Treffer ließen die Blau-Weißen eine Großchance auf den zweiten Treffer aus. Mit einer verdienten 1:0-Führung für Kohlgrube ging es dann auch in die Kabinen.

Heimmannschaft steckt Ausgleichstreffer gut weg und entscheidet Spiel für sich

Auch nach Wiederbeginn versuchte die Elf von Trainer Horvath Chancen zu kreieren, der letzte Pass war dabei aber oftmals zu ungenau, weshalb die Vorentscheidung vorerst ausblieb. Eine Freistoßhereingabe von der Seite übernahm Enis Nebija nach 64. Minuten zum 1:1-Ausgleichstreffer – die Sattledt Juniors waren wieder im Spiel. Doch nur fünf Minuten später die erneute Führung für Blau-Weiß: Jürgen Breit verwandelte nach einem Kopfball einen Abpraller vom Gäste-Keeper zum 2:1. Die endgültige Entscheidung brachte dann Marcel Ebner herbei, der in der Nachspielzeit das Tor zum 3:1 herbeibrachte. Am Ende siegten die Horvath-Schützlinge also mit 3:1 - eine wichtige Reaktion nach der 2:8-Klatsche zum Rückrundenauftakt am vergangenen Wochenende.



Nächster Prüfstein für den ATSV Kohlgrube/Wolfsegg ist der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst (Samstag, 15:45 Uhr). Sattledt Juniors misst sich am selben Tag mit SK PV-Beiskammer Wimsbach Juniors (13:15 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Christoph Höftberger, Sportlicher Leiter Stv. ATSV Kohlgrube/Wolfsegg:

„Wir haben relativ gut angefangen und sind nach zwanzig Minuten auch verdient in Führung gegangen. Nach der Halbzeit glichen die Sattledter Juniors aus, wir konnten diesen Ausgleich aber sofort gut wegstecken, sind gut zurückgekommen und haben dann auch gleich das 2:1 bzw. in der Nachspielzeit das 3:1 gemacht. Der Sieg für uns geht am Ende so auch in Ordnung.“

