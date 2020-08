Vier Mal Gasperlmair: FC Steinerkirchen deklassiert Hofkirchen/Tratt.

Details Montag, 24. August 2020 22:30

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FC Union Steinerkirchen und die Union Hofkirchen an der Trattnach mit dem Endstand von 7:0. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der FC Steinerkirchen wusste zu überraschen.

Steinerkirchen startete eindeutig aggerssiver in die Partie und presste den Gegner in seiner Hälfte an. Einige Chancen wurden liegen gelassen. Erst in der 36. Spielminute gelang der erste Treffer. Daniel Mittermair setzte mit seinem Tor den Grundstein für ein Torspektakel. Steinerkirchen baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 2:0 für den FC Union Steinerkirchen durch ein Eigentor von Alen Rovcanin. Mit der noch humanen Führung für den FC Steinerkirchen ging es in die Halbzeitpause.

In Hälfte zwei fing Thomas Gaspermair plötzlich Feuer und schoss innerhalb von nur zehn Minuten einen Hattrick. Als wäre das noch nicht genug gewesen, legte Gasperlmair kurz vor Ende der Partie noch das vierte Tor drauf. Den Schlusspunkt setzte dann Mittermair mit seinem zweiten Treffer. Letztlich feierte der FC Union Steinerkirchen gegen die Union Hofkirchen an der Trattnach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die drei Punkte brachten den FC Steinerkirchen in der Tabelle voran. Steinerkirchen liegt nun auf Rang zwei.

Hofkirchen/Tratt. rangiert mit einem Zähler auf dem elften Platz des Tableaus.

2. Klasse Mitte-West: FC Union Steinerkirchen – Union Hofkirchen an der Trattnach, 7:0 (2:0)

36 1:0 Daniel Mittermair

39 1:1 Eigentor durch Alen Rovcanin

51 2:1 Thomas Gasperlmair

59 3:1 Thomas Gasperlmair

61 4:1 Thomas Gasperlmair

87 5:1 Thomas Gasperlmair

90 6:1 Daniel Mittermair

