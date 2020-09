Spitzenduell zwischen Gaspoltshofen und Steinerkirchen sehr einseitig

Details Dienstag, 15. September 2020 00:40

Die Union Gaspoltshofen führte den FC Union Steinerkirchen nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Gaspoltshofen wusste zu überraschen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Zu Beginn regierten die Heimischen, Steinerkirchen wurde aber regelmäßig durch schnelle und gefährlich Konter auffällig. Andreas Stockinger brachte sein Team in der 38. Minute nach vorn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Christian Bamminger nach einem Elfmeter die Führung der Union Gaspoltshofen aus. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine.

Gaspoltshofen drückt weiter auf's Gas

Die erste Chance der zweiten Hälfte gehörte den Gästen, der Anschluss sollte aber nicht gelingen. Nur wenige Minuten später mussten der Gast in Unterzahl weiter machen, da Philipp Wörister die Ampelkarte sah. Bamminger beseitigte mit seinen Toren (73./78.) die letzten Zweifel am Sieg von Gaspoltshofen. Sandor Maroti vergab dann die wohl beste Möglichkeit auf den Ehrentreffer: er zeigte beim Strafstoß Nerven und vergab. Josef Jedinger gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Union Gaspoltshofen (86.). Insgesamt reklamierte Gaspoltshofen gegen den FC Steinerkirchen einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Die Union Gaspoltshofen konnte sich gegen Steinerkirchen auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. An der Abwehr von Gaspoltshofen ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst drei Gegentreffer musste die Union Gaspoltshofen bislang hinnehmen. Die Offensive bewies mit bisher 24 Treffern ebenfalls eine enorme Durchschlagskraft.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zwölf Punkte auf das Konto des FC Union Steinerkirchen und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

2. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen – FC Union Steinerkirchen, 5:0 (2:0)

38 1:0 Andreas Stockinger

45 2:0 Christian Bamminger

73 3:0 Christian Bamminger

78 4:0 Christian Bamminger

86 5:0 Josef Jedinger

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?