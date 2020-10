10:0! Mehr als eindeutiger Sieg von Vöcklabruck gegen Bad Schallerbach 1b

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 22:10

Der Vöcklabrucker Sportclub stellte das abrufbare Potential der Mannschaft eindrucksvoll unter Beweis und zog dem SV Bad Schallerbach 1b mit einem 10:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Auf dem Papier sah es eher nach einer knappen Partie aus, letztendlich bewiesen die Hausherren aber das genaue Gegenteil.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Vöcklabruck ging durch Adhurim Agushi in der 16. Minute in Führung. Petar Cotic versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (19.) Für ruhige Verhältnisse sorgte Agushi, als er das 3:0 für den Vöcklabrucker Sportclub besorgte (22.). Mit dem 4:0 durch Marko Klaric schien die Partie bereits in der 25. Minute mit dem Vöcklabrucker SC einen sicheren Sieger zu haben. Die Überlegenheit von Vöcklabruck spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Und noch mehr Tore in Hälfte zwei

Daniel Pangerl (57.), Maximilian Hochrainer (61.) und Fatlum Namani (63.) schraubten das Ergebnis weiter auf 7:0 in die Höhe. Der Vöcklabrucker Sportclub zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Cotic (65./83.) und Hochrainer (72.) drei weitere Treffer. Mit dem Schlusspfiff des Referees fuhr der Vöcklabrucker SC einen exorbitant hohen Sieg ein und Bad Schallerbach 1b trat mit einer 10:0-Abfuhr die Heimreise an.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Vöcklabruck hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der Vöcklabrucker Sportclub momentan auf dem Konto.

Nach der Schlappe rutschen die Gäste den neunten Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelte der SV Bad Schallerbach 1b bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. Bad Schallerbach 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

2. Klasse Mitte-West: Vöcklabrucker Sportclub – SV Bad Schallerbach 1b, 10:0 (4:0)

16 Adhurim Agushi 1:0

19 Petar Cotic 2:0

22 Adhurim Agushi 3:0

25 Marko Klaric 4:0

57 Daniel Pangerl 5:0

61 Maximilian Hochrainer 6:0

63 Fatlum Namani 7:0

65 Petar Cotic 8:0

72 Maximilian Hochrainer 9:0

83 Petar Cotic 10:0