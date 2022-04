Erster Auswärtssieg seit 31. Oktober 2020! SV Bad Schallerbach 1b gibt in Schlüßlberg "Rote Laterne" ab

Details Sonntag, 10. April 2022 14:40

In der 17. Runde der 2. Klasse Mitte-West stand das Duell zwischen dem SV Schlüßlberg und dem SV Bad Schallerbach 1b unter ungleichen Vorzeichen. Während die Hausherren sowohl das Hinspiel in der Fremde, als auch die beiden bisherigen Rückrundenpartien jeweils gewinnen konnten, zierten die jungen "Bad-Kicker" nach acht Pleiten am Stück das Ende der Tabelle. Doch am Samstagnachmittag fand das 1b-Team von Coach Harald Ruckendorfer mit einem souveränen 6:2-Erfolg erindrucksvoll wieder in die Spur und wurde mit dem ersten Auswärtssieg seit 31. Oktober 2020 die "Rote Laterne" los.

Ruckendorfer-Elf dreht Spiel

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Greinecker waren nur fünf Minuten gespielt, als es ganz danach aussah, als sollten die Schlüßlberger ihrer klaren Favoritenrolle gerecht werden können und Daniel Ertl die Mannen von Trainer Josef Iglseder in Front brachte. Obwohl die Gäste gegen den starken Wind spielen mussten, fand die Ruckendorfer-Elf fortan gut in die Partie, hielt den Ball flach und drehte das Match. Zunächst gelang Julian Manderscheid nach einer Ecke der Ausgleich. Wenig später war Jetmir Jashari nach einem weiten Pass mit einem gekonnten Heber erfolgreich. In Minute 35 durften die Gäste endgültig vom Sieg träumen, als Agon Bytyqi das Leder aus rund 20 Metern ins kurze Kreuzeck knallte. Doch kurz vor der Pause war die Iglseder-Elf durch einen kuriosen Treffer zurück im Spiel. Thomas Schick verwandelte einen Corner mit Windunterstützung direkt und fixierte den 2:3-Halbzeitstand.

Gäste machen halbes Dutzend voll

Die Heimischen hatten sich in der Kabine viel vorgenommen, doch kurz nach Wiederbeginn war die Messe gelesen. Zunächst verfehlte SV-Keeper Thomas Klausner bei einem Klärungsversuch den Ball, sodass Venhar Jashari das Spielgerät nur noch ins leere Gehäuse schieben musste. Kurz danach war es abermals Venhar Jashari, der an der Strafraumgrenze abzog und die Kugel trocken versenkte. Der erste "Dreier" des 1b-Teams seit 12. September 2021 war in trockenen Tüchern, doch kurz vor Schluss machten die Gäste sogar noch das halbe Dutzend voll. Nach einem kurz abgespielten Freistoß verwertete Jetmir Jashari einen Stanglpass zum 2:6-Endstand.

Harald Ruckendorfer, Trainer SV Bad Schallerbach 1b:

"Auch wenn bei einem 1b-Team bekanntlich eigene Kriterien ausschlaggebend sind, ist die Freude über das Ende der langen Negativserie groß. Die junge Mannschaft ist zu einer tollen Truppe zusammengewachsen und hat sich nach zuletzt guten Leistungen dieses Mal endlich belohnt".