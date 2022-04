Hofkirchen/Trattnach seit fünf Spielen ohne Sieg - 1:3 gegen Niederthalheim

Details Montag, 04. April 2022 20:25

Der ASV Raika Niederthalheim gewann das Sonntagsspiel gegen die Union Hofkirchen an der Trattnach mit 3:1.

Amar Udovcic nutzte die Chance für den ASV Raika Niederthalheim und beförderte in der 15. Minute das Leder per Elfmeter zum 1:0 ins Netz. Union Hofkirchen/Trattnach brauchte den Ausgleich, aber die Führung des ASV Raika Niederthalheim hatte bis zur Pause Bestand. Andreas Schoberleitner beförderte das Leder zum 2:0 des ASV über die Linie (57.). In der 65. Minute erzielte Günther Unterrainer für die Union Hofkirchen an der Trattnach das 1:2. Mit dem 3:1 sicherte Udovcic dem ASV Raika Niederthalheim nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (81.). Schließlich strich der ASV Raika Niederthalheim die Optimalausbeute gegen Union Hofkirchen/Trattnach ein.

Niederthalheim weiter Tabellendritter

Trotz der Niederlage belegt Union Hofkirchen/Trattnach weiterhin den elften Tabellenplatz. Die Offensive der Heimmannschaft strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die Union Hofkirchen an der Trattnach bis jetzt erst 14 Treffer erzielte. Hofkirchen/Tratt. kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Hofk./Tr. weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den ASV war am Ende kein Kraut gewachsen.

Der ASV Raika Niederthalheim holte auswärts bisher nur elf Zähler. Nach dem klaren Erfolg über die Union Hofkirchen an der Trattnach festigt der ASV Niederthalheim den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des ASV lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 37 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Gast knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der ASV Raika Niederthalheim neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Die letzten Resultate des ASV Niederthalheim konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Für Union Hofkirchen/Trattnach steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen die Union Kremsmüller Steinhaus (Sonntag, 16:30 Uhr). Für den ASV geht es in drei Wochen weiter, wenn man am 18.04.2022 beim SK Blau Weiss Stadl-Paura gastiert.

2. Klasse Mitte-West: Union Hofkirchen an der Trattnach – ASV Raika Niederthalheim, 1:3 (0:1)

81 Amar Udovcic 1:3

65 Guenther Robert Unterrainer 1:2

57 Andreas Schoberleitner 0:2

15 Amar Udovcic 0:1