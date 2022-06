FC Steinerkirchen steigt in die 1. Klasse auf

Details Montag, 13. Juni 2022 16:38

Zum Abschluss der letzten Runde der 2. Klasse Mitte-West empfang der FC Steinerkirchen zu Hause den SV Kematen am Innbach. Während die Gäste auf Platz 8 der Tabelle wiederzufinden sind, können die Steinerkirchner an einem sonnigen Sonntagnachmittag den direkten Aufstieg in die 1. Klasse fixieren. Dazu brauchten die Heimischen einen Sieg, um als einer der besten Zweitplatzierten aufsteigen zu können.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Nach 20 Minuten durften dann die rund 300 Zuseherinnen und Zuseher jubeln. Nach einer schönen Aktion über die linke Seite kam der Ball durch einen schönen Stanglpass zu Sandor Maroti, welcher sich diese Chance nicht entgehen ließ und die Heimischen mit 1:0 in Führung brachte. Doch auch die Gäste aus Kematen kamen gefährlich vors Tor. In der 25 Minute lief Cosic allein auf Steinerkirchens Schlussmann Laher zu, welcher sich aber auszeichnen konnte und die Chance mit einer tollen Parade vereitelte. Die Gäste waren nun am Drücker und ihre Bemühungen wurden schlussendlich auch in der 33. Minute mit dem Ausgleich belohnt. Nach einem Konter und einer schönen Flanke stand in der Mitte Cosic frei und verwertete zum Ausgleich.

Doch keine zwei Minuten später durften die Heimischen abermals jubeln. Jelinek erkämpfte sich auf der rechten Seite das Leder, behielt die Übersicht und spielte einen perfekten Lochpass auf Daniel Mittermair, der allein vor dem Tor problemlos einschob.

Dominate Gastgeber fixieren den Aufstieg

Die Gäste kamen gut aus der Kabine und Christian Cosic traf in Minute 54 zum neuerlichen Ausgleich. Nach einer schönen Flanke von der rechten Seite hatte Cosic keine Probleme und stellte auf 2:2. Die Steinerkirchner probierten nun alles, um noch die Chance auf den direkten Aufstieg zu wahren. In der 78. Minute konnte abermals Jelinek mit einer schönen Vorlage Andreas Hefler in der Mitte bedienen, welcher den Ball volley nahm und halbrechts im Tor versenkte. Spätestens nach 80 Minuten war diese Partie entschieden als Mittermaier Sandor Maroti im Rückraum anspielte und dieser souverän zum 4:2 einschoss. Durch den Sieg in der letzten Runde beendet der FC Steinerkirchen die Saison mit 53 Punkten auf dem 2. Platz. Diese 53 Punkte reichen schlussendlich auch aus, um den direkten Aufstieg feiern zu können

Stimme zum Spiel (Sandor Maroti Trainer FC Steinerkirchen):

„Ich war zur Halbzeit nicht ganz zufrieden mit dem Spiel und ich wusste auch, dass Polling gegen Riegerting in Führung lag und sagte den Jungs, dass alles möglich ist und dass sie Gas geben müssen. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit der Saison und mit dem Aufstieg. Wir hatten immer eine tolle Trainingsbeteiligung und sind jetzt dafür belohnt worden.“

Die Besten:

Gasperlmair, Wieshofer, Maroti