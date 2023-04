4:0-Auswärtssieg! SK Blau-Weiß Stadl-Paura bestätigt starke Frühjahrsform

Details Samstag, 22. April 2023 13:18

Zum Auftakt der 19. Runde der 2. Klasse Mitte-West stand die Begegnung zwischen dem ATSV Kohlgrube/Wolfsegg und dem SK Blau-Weiß Stadl-Paura auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Sechstplatzierten waren die Gäste zu favorisieren. Zwei Wochen nach einer unglücklichen Niederlage bei Aufstiegsaspirant Roitham wurden die formstarken Mannen von Neo-Trainer Johannes Aigner am Freitagabend ihrer Favoritenrolle gerecht und fuhren mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg im fünften Rückrundenspiel den dritten "Dreier" ein. Der ATSV hingegen musste binnen fünf Tagen den Platz zum zweiten Mal als Verlierer verlassen.

Mujagic trifft doppelt

Die Hausherren starteten aggressiv in die Partie, doch nach wenigen Minuten bekam die Aigner-Elf das Geschehen unter Kontrolle und wusste am vorzüglichen Rasen im Josef Pappel Stadion zu gefallen. Nach einer Viertelstunde belohnten sich die Gäste für ihren gefälligen Auftritt, als Armin Mujagic den Ball geschickt mitnahm, am Sechzehnereck mit rechts abzog und die Kugel im langen Eck versenkte. Danach bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel zu sehen, kurz vor der Pause stellten die Stadlinger die Weichen aber auf Sieg. Nach einer schnellen Spielverlagerung setzte Janos Sipos Daniel Hollube in Szene, der 32-Jährige Schlug eine Flanke, die Mujagic mit einem sehenswerten Flugkopfball zum 0:2-Halbzeitstand verwertete.

Aigner-Elf legt zwei Tore nach

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Kreuzer hatten die Gäste Spiel und Gegner im Griff und machten in Minute 57 den Deckel drauf - Sascha Slezina zog mit seinem schwächeren linken Fuß ab und durfte sich zu seinem ersten Tor in der Kampfmannschaft beglückwünschen lassen. Die Obermaier-Elf steckt auch nach dem dritten Gegentreffer nicht auf, die Hausherren waren aber nur dann gefährlich, wenn Christoph Höftberger eine Standardsituation ausführte. Mitte des zweiten Durchgangs war die Messe endgültig gelesen. ATSV-Schlussmann Philipp Grabner konnte einen Schuss des ebenerst eingewechselten Bojan Pekez parieren, ehe Jürgen Stadler mit einem klassischen Abstauber erfolgreich war. In der restlichen Spielzeit ließ die Aigner-Elf nichts anbrennen und brachte die komfortable 4:0-Führung ohne Probleme ins Ziel.

Johannes Aigner, Trainer SK Blau-Weiß Stadl-Paura:

"Nach der unglücklichen Niederlage in Roitham konnten wir einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Auch wenn es im Frühjahr sehr gut läuft, ewartet uns am kommenden Wochenende eine ungemein schwierige Aufgabe. Denn mit dem 1b-Team von Landesliga-Tabellenführer Bad Schallerbach ist das aktuell vermutlich spielstärkste Team der Liga unser nächster Gegner".

