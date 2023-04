Union Sipbachzell feiert souveränen Heimerfolg über FC Wels Juniors

Details Montag, 17. April 2023 13:39

In der 18. Runde der 2. Klasse Mitte-West kreuzten unter anderem die Union Sipbachzell und die FC Wels Juniors die Klingen. Wenngleich die einst in der Bezirksliga kickenden Sipbachzeller nur auf dem elften Tabellenplatz zu finden waren, ging man als Favorit in diese Begegnung, zumal die FC Wels Juniors vor diesem Spieltag immer noch auf den ersten Sieg warteten, immerhin spielte man jedoch bereits fünfmal Remis, hatte damit dennoch 13 Punkte weniger als die Hausherren auf dem Konto.

Sipbachzell ließ keine Zweifel aufkommen

Die Hofer-Elf aus Sipbachzell machte früh in diesem Spiel klar, wohin die Reise gehen sollte. Man fand gut in die Partei rein, eroberte sich rasch ein Mehr an Spielanteilen und ließ keine rechten Zweifel aufkommen. In der 22. Minute durfte man zum ersten Mal an diesem Nachmittag jubeln, als die Mittelfeld-Verstärkung der Hausherren, Dominik Hamader, per Kopf zum 1:0 traf. Die Sipbachzeller nutzten das Momentum und bauten nur wenige Minuten später den Vorsprung sogar aus, als Helmut Austerhuber den Ball über die Linie drückte.

Junge Welser kamen noch zum Ehrentreffer

Kurz vor der Stundenmarke war wieder Dominik Hamader an der Reihe, erneut traf er per Kopf, dieses Mal zum 3:0 für die Hausherren. Den Dreierpack schnürte der an diesem Tag überragende Mittelfeld-Akteur im Strafraum stehend per Schuss zum 4:0. Die Union Sipbachzell erspielte sich darüber hinaus eine hohe Anzahl an Torchancen, viele davon wurden allerdings ausgelassen, auch die Youngsters Hofer und Pieringer hätten sich beinahe in die Torschützenliste eingetragen.

So kamen die jungen Welser noch zum Ehrentreffer durch Stuchlik, der einen Abwehrfehler Sipbachzells zum 4:1 nutzte. Der Schlusspunkt war aber den Hausherren vorbehalten, bei denen Helmut Austerhuber seinen Doppelpack perfekt machte und auf 5:1 stellte.

Michael Hofer, Trainer Union Sipbachzell:

„Wir haben versucht, unser Spiel durchzuziehen und eine gewisse Überlegenheit herzustellen, was uns gelungen ist. Wir hatten über weite Strecken alles im Griff. Wir haben gegen einen jungen Gegner gespielt, der auch viele Junge aus dem eigenen Nachwuchs im Kader hatte. Somit war es ein interessantes Spiel zu beobachten. Wir haben gleich in der ersten Halbzeit klare Verhältnisse geschaffen. Das Ergebnis hätte, aus Trainersicht gesprochen, schon höher ausfallen sollen, wir haben dann noch das Gegentor bekommen, bei dem unsere Abwehr geschlafen hat. Das Spiel war sehr fair, der Schiedsrichter hatte daher keine Schwierigkeiten, er hat das Spiel super geleitet, das kann man auch einmal sagen.“

