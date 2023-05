Acht Tore binnen 40 Minuten, dennoch kein Sieger: Wahnsinnspartie zwischen SV Kematen/I. und Union Hofkirchen/Trattnach

Details Montag, 08. Mai 2023 17:51

In der 21. Runde der 2. Klasse Mitte-West kreuzten unter anderem der SV Kematen am Innbach und die Union Hofkirchen an der Trattnach die Klingen. Beide Teams stehen als unmittelbare Nachbarn aktuell im unteren Drittel der Tabelle, entsprechend schwierig gestaltete sich im Vorfeld jegliche Voraussage. Womit die wenigsten Zuschauer gerechnet hätten, wäre allerdings ein Unentschieden mit insgesamt acht Treffern gewesen. Ligaportal.at hat die Ereignisse eines denkwürdigen Fußballspiels in Kematen am Innbach chronologisch zusammengetragen.

Keine Torchancen in Halbzeit eins...

In der ersten Halbzeit entwickelte sich in der Arena zu Kematen am Innbach ein vorläufig völlig normales Fußballspiel, dem – man höre und staune – zunächst die Torchancen fehlten. Weder die Kematner noch die Hofkirchner hatten im ersten Abschnitt nennenswerte Gelegenheiten vorzuweisen, wenn man einmal nach vorne kam, war man im letzten Drittel nicht präzise genug. Die Hausherren waren dabei spielerisch überlegen, Hofkirchen übte sich zumeist in hohen, weiten Bällen.

In der zweiten Halbzeit sollte der Wahnsinn aber seinen Lauf nehmen. Aufgrund des Spielverlaufs etwas überraschend gingen die Gäste aus Hofkirchen an der Trattnach in Führung. Nach einem Angriff über die linke Seite erfolgte ein Stanglpass zur Mitte, wo sich Emir Muminovic gegen die Verteidigung behauptete und zum 0:1 einnetzte. In Minute 58 mussten die Hausherren den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Tormann Christian Lindner, der als letzter Mann außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand berührte, vom Schiedsrichter zurecht vom Platz gestellt wurde.

...Torreigen in Halbzeit zwei!

Kematen gab sich aber keineswegs auf und kam nach 68 Minuten zum 1:1 durch Antonijo Subara. Der Treffer fiel dabei kurioserweise auf dieselbe Art und Weise wie zuvor das 0:1, erneut setzte sich ein Stürmer nach einem Stanglpass gegen die gegnerische Abwehrreihe durch. Nur acht Minuten später schnürte jedoch Emir Muminovic den Doppelpack – Kematen hatte aber erneut eine Antwort, Subara stellte per Strafstoß auf 2:2.

Es sollte aber nur fünf Minuten dauern, ehe Muminovic in der 85. Im Privatduell gegen Subara auf 2:3 stellte. Weitere fünf Minuten später – die Ereignisse überschlugen sich nun – glich Kematen aber wieder aus. Andreas Jukic traf in der 90. Nach einem Gestocher zum 3:3. Wer dachte, dass die Messe nun gelesen sei, irrte. Marcinkovic (Kematen) und Dirisamer (Hofkirchen) trugen sich in der Nachspielzeit noch in die Torschützenliste ein, womit das Spiel mit einem unfassbaren Resultat von 4:4 endete.

Stefan Mairinger, sportlicher Leiter SV Kematen am Innbach:

„In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch überlegen, es war aber zunächst ein Spiel, in dem auf beiden Seiten keine zwingenden Torchancen passierten. Auch in der zweiten Halbzeit war es spielerisch ganz gut, ehe wie aus dem Nichts durch einen schönen Angriff das 0:1 fiel. Das Spiel war zwischenzeitig etwas wild, es führte dann eigentlich jeder Angriff zu einem Treffer. Aufgrund des Spielverlaufs ist es ein gerechtes Unentschieden, wobei wir spielerisch sicher besser waren. Beachtlich war für mich, dass die Mannschaft, obwohl sie stets postwendend nach dem jeweiligen Ausgleich wieder in Rückstand geraten ist, immer wieder zurückgekommen ist. Da bin ich schon stolz auf die Mannschaft.“

