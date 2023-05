1:6! Union Bruckmühl gerät im ersten Spiel auf der neuen Sportanlage böse unter die Räder

Details Samstag, 13. Mai 2023 14:14

Zum Auftakt der 22. Runde der 2. Klasse Mitte-West stand die Begegnung zwischen der Union Bruckmühl und dem ASV Raika Niederthalheim auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenzehnten und dem Viertplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Die aktuellen Formkurven wurden am Freitagabend bestätigt. Die seit 23. Oktober 2022 sieglose Union wollte eine lange Durststrecke beenden, doch im Eröffnungsspiel der neuen Sportanlage geriet die Major-Elf mit 1:6 böse unter die Räder und musste die fünfte Niederlage am Stück einstecken. Die Niederthalheimer hingegen setzten ihren im Frühjahr guten Lauf fort, feierten den vierten Sieg in Serie und sind vom zweiten Aufstiegsplatz nur noch durch drei Punkte getrennt, allerdings haben die Mannen von Neo-Trainer Rene Hauser zwei Spiele mehr ausgetragen als das Zweitplatzierte Roitham.

Außenseiter mit früher Führung - Haböck gleicht aus

Vor rund 200 Besuchern fand der Favorit gut ins Spiel. Der ASV konnte die eine oder andere Chance aber nicht nutzen und wurde dafür in Minute acht bestraft. Nach einem Fehlpass der Gäste im Spielaufbau ging es blitzschnell. David Obermair tauchte nach einem Pass in die Tiefe vor dem Niederthalheimer Gehäuse auf, umkurvte Keeper Paul Müller und schob den Ball ins leere Tor. Die Hauser-Elf war aber nicht geschockt und fortan spielbestimmend, über den Ausgleich durften sich die Gäste aber erst nach 35 Minuten freuen - nach einem Angriff über die linke Seite verwertete Florian Haböck einen Stanglpass zum 1:1-Pausenstand.

Udovcic schnürt Viererpack

Die Heimelf von Neo-Coach Laszlo Major hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch drei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Krstic kippte das Spiel. Nach einem Corner von Amar Udovic wurde der Ball immer länger und schlug im langen Eck ein. Wenige Minuten später durfte sich der 27-jährige Bosnier abermals als Torschütze feiern lassen, als Udovcic an der Strafraumgrenze abzog und mit einem haltbaren Schuss auf 1:3 stellte. Die Gäste hatten die Weichen auf Sieg gestellt, setzten entschlossen nach und machten nach 70 Minuten den Deckel drauf. Nach einem gelungenen Spielzug der Hauser-Elf bewahrte Almir Mujanic, Neuerwerbung vom ATSV Timelkam, vor dem Union-Gehäuse die Ruhe und versenkte das Leder. Die zweite Halbzeit endete, wie sie begonnen hatte, mit einem Udovcic-Doppelpack. Zunächst überraschte der Angreifer mit einem 40-Meter-Schuss Union-Schlussmann Luca Gundendorfer, ehe der Bosnier, der seit sechs Jahren das ASV-Trikot trägt, in der Nachspielzeit einen Handselfmeter verwandelte und mit seinem 20. Saisontreffer den 1:6-Endstand besiegelte.

Alfred Schoberleitner, Sportlicher Leiter ASV Niederthalheim:

"Aufgrund der vielen Chancen konnten wir einen hochverdienten Sieg feiern. Auch wenn wir den Rückstand auf den Zweiten aus Roitham auf drei Punkte minimieren konnten, ist der Sprung auf den zweiten Aufstiegsplatz nicht realistisch, da wir zwei Spiele mehr ausgetragen haben. Nichtsdestotrotz führen wir aktuel die Rückrunden-Tabelle an, wollen die gute Serie fortsetzen und die Meisterschaft positiv beenden".

