Union Weibern feiert deutlichen 5:0-Sieg und fährt im ersten Spiel die ersten drei Punkte ein

Details Montag, 21. August 2023 15:17

Zum Saisonauftakt kam es in der ersten Runde der 2. Klasse Mitte-West unter anderem zum Duell zwischen der Union Weibern und der Union Hofkirchen an der Trattnach. Weibern beendete die abgelaufene Spielzeit am 7. Tabellenrang, Hofkirchen kam als 11. über die Ziellinie. Es erwartet uns zum Saisonbeginn als ein Duell, wo die Hausherren als leichter Favorit ins Spiel gehen. Am Ende wurde es eine deutliche Angelegenheit und die Union Weibern jubelt über einen 5:0-Sieg gegen Hofkirchen.

Ausgeglichene Anfangsphase – Hausherren werden stärker

In der Anfangsviertelstunde war die Partie noch relativ ausgeglichen, Torchancen waren noch nicht vorhanden. Mit der Zeit schalteten die Hausherren aber einen Gang höher und konnten nach gut zwanzig Minuten auch den ersten Treffer bejubeln. Viktor Veres traf zur 1:0-Führung für Weibern. Nach einem direkt verwandelten Eckball durch Patrick Bell gelang den Hausherren auch noch das zweite Tor. Kurze Zeit später kam erneut ein hoher Ball in den Strafraum von Hofkirchen, der Gäste-Torhüter konnte die Kugel zweimal nicht sicher halten und so geriet ihm das Leder unglücklich durch die Hände zum kuriosen 3:0 für Weibern. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Kabinen. Weibern war in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, kam zu guten Torchancen und unter anderem auch zu einem Aluminiumtreffer. Hofkirchen kam in der Offensive bislang noch zu keiner nennenswerten Torchance.

Weibern macht alles klar – Hofkirchen chancenlos

Auch nach Wiederbeginn machte das Heimteam dort weiter, wo es aufgehört hat. Die Diensthuber-Elf kam zu weiteren guten Möglichkeiten, nach einer Ecke war Mathias Premrou zur Stelle und köpfte sehenswert mit voller Wucht zum 4:0 ein. Rund zwanzig Minuten vor Spielende kamen die Hausherren wieder gut vor das Tor. Rustami Habibullah legte auf Julian Littich quer, der vor dem Tor zum 5:0-Endstand nur mehr einschieben musste. Bei diesem Spielstand blieb es schlussendlich auch, Weibern gewinnt das Auftaktmatch gegen Hofkirchen deutlich mit 5:0.

Stimme zum Spiel:

Stefan Kumpfmüller, Sektionsleiter-Stv. Union Weibern:

„Die Anfangsminuten waren noch ausgeglichen, es war sehr heiß und eine Hitzeschlacht. Wir kamen dann aber immer besser in die Partie und ließen Hofkirchen nicht wirklich gefährlich vor das Tor kommen. Der 5:0-Sieg war sehr klar und zu keinem Zeitpunkt gefährdet, wir hatten noch andere gute Chancen, der Ball ging unter anderem zweimal ans Aluminium. Hofkirchen hatte eigentlich keine nennenswerte Möglichkeit.“

