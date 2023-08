SV Zell/Pettenfirst gewinnt trotz Alu-Pech und lacht vorerst von der Tabellenspitze

Details Montag, 28. August 2023 14:24

Nachdem in der 2. Klasse Mitte-West witterungsbedingt die beiden Duelle Ampflwang vs. Hofkirchen/Tratt. und Timelkam vs. Weibern am Samstag abgebrochen werden mussten, kam es am Sonntagnachmittag unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Zell/Pettenfirst und den SC Schwanenstadt Juniors. Beide Mannschaften konnten in der ersten Runde voll punkten: Während Zell auswärts bei BW Stadl-Paura den ersten "Dreier" einfahren konnte, siegten die Schwanenstadt Juniors im Duell gegen die Sattledt Juniors. Beide Teams konnten in der ersten Runde also die volle Ausbeute einfahren. Diese Begegnung versprach demnach auch ordentlich Spannung, Zell am Pettenfirst konnte sich am Ende in einer relativ deutlichen Partie durchsetzen und gewann mit 2:0.

Knappe Halbzeitführung

Vor rund 160 Besucher kamen die beiden Teams auf der Sportanlage in Ungenach auf das Spielfeld. Die Heimischen legten gleich ordentlich los und dominierten zu Beginn die Partie gleich. Zell ließ in der Anfangsphase aber einige Chancen liegen, ehe in der 24. Spielminute der erste Treffer für die Hauch-Elf fiel. Nach einer Mittendorfer-Ecke traf Florian Wenninger zur 1:0-Führung. Bei diesem Stand kamen dann plötzlich auch die Gäste einmal vor das Tor. Ernst Watzinger konnte aber die Null halten, ehe es nach 45 Minuten mit einer 1:0-Pausenführung für Zell am Pettenfirst in die Kabinen ging.

Zell trifft zum 2:0 und dreimal Aluminium in Halbzeit zwei

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lino Heiduck machte Zell dort weiter, wo sie aufgehört haben. Das Heimteam war weiterhin das spielbestimmende Team und kam gleich zu den nächsten guten Chancen. In der zweiten Spielhälfte scheiterten die Zeller innerhalb gut zehn Minuten unter anderem gleich dreimal am Aluminium. Erst in der Schlussviertelstunde fiel dann das erlösende 2:0 für die Hauch-Elf. Nach einer schönen Kombination der Heimelf war schlussendlich Samuel Pernsteiner am Ball und vollendete zur 2:0-Vorentscheidung. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss: Zell am Pettenfirst gewinnt auch das zweite Spiel und darf zumindest vorerst von der Tabellenspitze lachen.

Stimme zum Spiel:

Peter Denk, Sektionsleiter SV Zell am Pettenfirst:

„Es war ein toller Auftritt unserer Mannschaft, das Ergebnis hätte durchaus auch höher ausfallen können. Wir haben in der zweiten Halbzeit unter anderem dreimal das Aluminium getroffen. Spielerisch waren wir um einiges besser, es war ein klasse Fußballspiel und schön zum Ansehen.“

