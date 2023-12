Erneuter Trainerwechsel! SV Urfahr möchte unter Neo-Coach wieder in die Spur finden

Details Mittwoch, 13. Dezember 2023 11:42

Im Frühjahr sammelte die SV Urfahr stolze 23 Punkte und beendete die vergangene Saison der 2. Klasse Mitte am fünften Rang. Der Traditionsverein nahm sich für die neue Spielzeit viel vor, doch unter Neo-Trainer Dragisa Marinkovic zeigte der Pfeil von Beginn an in die falsche Richtung. Die Rot-Schwarzen fuhren in der Hinrunde lediglich acht Zähler ein und konnten in der Tabelle nur zwei Mannschaften hinter sich lassen. "Wir hätten uns einen ganz anderen Herbst erwartet, doch zum einen hat der neue Coach am Beginn seiner Tätigkeit aus beruflichen und privaten Gründen gefehlt, und zum anderen haben einige Akteure quasi gegen den Trainer gespielt. Wir haben daraus die Konsequenzen gezogen und starten einen Neuanfang", erklärt Sportchef Mario Mayr.

Nach Auftakt-Remis, acht Niederlagen am Stück

Die Urfahraner starteten mit einem Remis bei Stahl Linz in die Saison, hatten damit ihr Pulver haber fast schon verschossen und mussten in der Folge acht Niederlagen in Serie einstecken. Auf der Zielgeraden zeigte der Pfeil vorsichtig nach oben, konnten gegen Ebelsberg und Admira Linz die ersten Siege gefeiert werden. "Es hat einfach nicht gepasst, haben daraus die Lehren gezogen und bereits während der Hinrunde den Kader verändert", spricht der Sportchef unter anderem die Trennung von Dominik Lang und Sebastian Holzbauer an. Am Linzer Donauufer hatte man vorne und hinten mit Problemen zu kämpfen, durften nur jeweils zwei Teams weniger Treffer bejubeln bzw. kassierten mehr Gegentore.

Neuer Trainer und nachrückende Talente

Die Amtszeit von Dragisa Marinkovic ging nach nur wenigen Monaten zu Ende. Ab sofort schwingt Murat Aplak, der bei Liga-Konkurrent Puchenau auf der Zielgeraden der Hinrunde seine Tätigkeit beendet hatte, das Zepter. "Der neue Trainer wird am Wochenende offiziell vorgestellt. Der Neo-Coach soll eine Mannschaft mit Charakter formen", so Mayr. "Wir sind nicht auf der Suche nach Verstärkungen, sondern setzen auf die eigenen, jungen Spieler. Vier Talente aus dem Nachwuchs rücken nach und sollen Erfahrungen sammeln. Darüberhinaus ist im Winter nichts geplant.

"Die Rückrunde dient als Vorbereitung auf die nächste Saison"

Aktuell steht in Urfahr ein vorweihnachtliches Training auf dem Programm, ehe am 8. Jänner der Startschuss zur Vorbereitung fällt. "Da die letzten Vorbereitungen nicht wunschgemäß verlaufen sind, fangen wir früh an und wollen in der langen Aufbauzeit vor allem die Physis optimieren. Zudem soll sich die Mannschaft finden und eine geschlossene Einheit werden", meint Mario Mayr. "Die Saison ist mehr oder weniger gelaufen, darum geben wir auch kein Ziel in Form einer Platzierung aus. Natürlich wollen wir in der Frühjahrs-Tabelle weiter oben stehen, die Rückrunde dient aber in erster Linie als Vorbereitung auf die nächste Saison, in der wir die Latte ein Stück weit höher legen und im Vorderfeld der Tabelle mitmischen wollen".

