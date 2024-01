Nach ordentlichem Herbst, ASKÖ Westbahn Linz mit je fünf Zu- und Abgängen

Details Montag, 29. Januar 2024 14:17

In der vergangenen Saison der 2. Klasse Mitte kam die ASKÖ GK Westbahn ESV Linz als Vorletzter ins Ziel, im zweiten Jahr nach dem Wiedereinstieg in den Meisterschaftsbetrieb des OÖFV sind die "Eisenbahner" stark im Aufwind und beendeten die Hinrunde am ausgezeichneten fünften Rang. "Wir hatten uns im Sommer viel vorgenommen, wollten uns zwischen Platz fünf und acht positionieren und konnten dieses Vorhaben realisieren", ist Obmann Markus Modrey mit der Performance der Mannen von Coach Otto Gagesch, der seit Frühjahr 2023 die Verantwortung trägt, überaus zufrieden.

Nach holprigem Start mit starker Performance

Nach elf im Frühjahr ergatterten Punkten konnten sich die Linzer im Herbst erheblich steigern und fuhren in der aktuellen Spielzeit bislang 19 Zähler ein. Dabei war die Gagesch-Elf holprig aus den Startblöcken gekommen und holte in den ersten drei Runden nur einen Punkt. In den übrigen neun Spielen zeigten sich die Linzer zumeist von ihrer besten Seite, standen in diesem Zeitraum sechs Siegen drei Niederlagen gegenüber und verabschiedeten sich mit einem fulminanten 7:1-Schützenfest gegen Donau Linz 1b in die Winterpause. "In Summe ist es bislang ausgezeichnet gelaufen, wenngleich wir einige Punkte haben liegenlassen", spricht der Obmann die Nullnummer gegen St. Magdalena 1b sowie die 2:3-Pleite gegen Ebelsberg an.

Viele Tore - vorne und hinten

Lediglich die beiden Top-Teams aus St. Martin und Steyregg durften mehr Treffer bejubeln, aber auch nur die letzten Vier der Tabelle kassierten mehr Gegentore. "Auch wenn im einen oder anderen Match die Chancenverwertung nicht optimal war, hat es vorne ganz gut funktioniert. Doch wie schon im letzten Jahr haben wir wieder viele Gegentore erhalten und waren in der Defensive ab und an zu naiv. Erfreulich ist jedoch, dass unser Torverhältnis positiv ist", so Modrey, der sich über je drei Heim- und Auswärtssiege freuen konnte. "Wir haben uns im Herbst ordentlich präsentiert und konnten die Hinrunde mit einem Kantersieg abschließen. Die Saison hat bislang einen ordentlichen Verlauf genommen, wenngleich wir uns mit den Top-Teams noch nicht messen können. Wir sind noch nicht so weit, aber die Richtung stimmt".

Negativer Testspiel-Auftakt - fünf neue Kräfte und ebenso viele Abgänge

Seit 8. Jänner bereiten sich die "Eisenbahner" auf die zweite Meisterschaftshälfte vor. Nach zwei Niederlagen (5:6 gegen Meggenhofen und 1:3 gegen Alkoven) ist im dritten Testspiel, am kommenden Sonntag, das 1b-Team von Landesligist Schwertberg der Gegner.

Der ASKÖ-Kader hat sich im Winter einigermaßen verändert. Mit Arsen Sakinovic (Union Leonding), Mentor Isufi und Erion Ceravadiku (beide Babenberg Linz) sowie den beiden Nachwuchsspielern, Altin Gashi (Pichling) und Dinel Kilic (Haid), stehen fünf neue Kräfte zur Verfügung. Ebenso viele Akteure sind im Frühjahr nicht mehr dabei: Oktay Akgül, Mario Kvasina und Nikola Zivojinovic (alle Haid) sowie Mamadou Diallo (Ebelsberg Linz) und Farsad Raufi (Franckviertel Linz). "Damit sollte unser Transfer-Programm abgeschlossen sein und sind mit den Aktivitäten zufrieden. Ich denke, wir haben uns ganz gut verstärkt", spricht Markus Modrey vor allem Routinier Isufi an, der die Defensive stabilisieren soll.

Spannende Rückrunde

Nach einem ordentlichen Herbst soll auch im neuen Jahr der Pfeil in die richtige Richtung zeigen. "Wir wollen den Aufwärtstrend fortsetzen und sind zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen können. Auch wenn der Vierte aus Puchenau ebenso viele Zähler am Konto hat wie wir, wären wir zufrieden, sollten wir am Ende in etwa dort landen, wo wir jetzt stehen. Denn die in der Tabelle hinter uns platzierten Mannschaften überwintern in Lauerstellung", erwartet der Obmann eine spannende und intensive Rückrunde.

