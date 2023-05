SV Pasching 16 schaffte im Frühjahr den sportlichen Durchbruch

Details Freitag, 26. Mai 2023 13:39

Der SV Pasching 16 ist in der 2. Klasse Mitte aktuell das Team der Stunde. Die Mannschaft von Michael Klodner, der das Traineramt im Winter übernahm, ist seit mittlerweile elf Spielen in der 2. Klasse Mitte ungeschlagen, in der Rückrunde holte man bis dato sechs Siege und drei Unentschieden. Die Grün-Schwarzen ringen aktuell mit einer Reihe weiterer Teams der Liga um den dritten Tabellenplatz. In den kommenden Runden stehen der Klodner-Elf schwierige Aufgaben ins Haus, unter anderem warten der Zweitplatzierte St. Martin sowie der Dritte FC Stahl Linz.

Derby-Siege als Highlights

Nach den schwierigen Anfangsjahren gelang dem SV Pasching 16 im Frühjahr der sportliche Durchbruch. Die Grün-Schwarzen legten zuletzt eine beeindruckende Serie von elf ungeschlagenen Spielen en suite hin, gewannen dabei in der Vorwoche die wichtigen Derbys gegen Kirchberg-Thening und Oftering. „Das bedeutet uns sehr viel, wir haben uns gemeinsam vorgenommen, vor unseren Nachbarn zu landen, wenn man sich die Frühjahrstabelle ansieht, ist uns das eindrucksvoll gelungen“, so Paschings erfolgreicher Trainer Michael Klodner.

Der Paschinger, der als Spieler einst beim örtlichen Vorgängerverein aktiv war, setzte bei seiner ersten Station als Cheftrainer von Beginn an auf die Werte-Trias Ehrlichkeit, Disziplin und Spaß. Eine Formel, die nicht nur Erfolg brachte, sondern auch Anklang fand: „Die Spieler haben gesehen, dass das funktioniert und sind den Weg von Beginn an mitgegangen“, so Klodner weiter.

Kaltenecker: "Entwicklung noch nicht abgeschlossen"

Für den SV Pasching 16 neigt sich die erfolgreichste Spielzeit der noch jungen Vereinsgeschichte dem Ende zu. Die bisherige Rekordsaison von 16 Punkten konnte man bereits pulverisieren, aktuell (Stand 26.05.) liegt man mit respektablen 36 Zählern erstmals im vorderen Drittel der Tabelle. „Wir freuen uns über diese tolle Entwicklung, diese ist aber noch nicht abgeschlossen, wir befinden uns in einem dauerhaften Prozess“, sagt der sportliche Leiter des Vereins, Johannes Kaltenecker, der zusammen mit dem Funktionärsteam des SV Pasching 16 bereits an den Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Saison arbeitet.

