Nach Spielabbruch in der Reserve - SV Steyregg unterstreicht Aufstiegsambitionen eindrucksvoll mit 7:3 Sieg!

Die ASKÖ GK Westbahn ESV Linz hat zum Rückrundenstart der 2. Klasse Mitte Aufstiegsaspirant SV Steyregg zu Gast in der heimischen GK Arena. Während die Gäste, trotz Punktegleicheit mit Babenberg auf einerm Austiegsplatz überwinterten, rangierte die Heimelf von Westbahn Linz auf dem akzeptablen Tabellenrang 6. Immerhin drei Siege konnten in der Hinrunde auf heimischem Platz geholt werden. Mit Steyregg kommt jedoch ein Gegner, welcher in der Hinrunde auswärts lediglich einmal den Platz als Verlierer verlassen musste.

3:3 zur Pause - 5 Tore binnen 30 Minuten

Bei holprigen Platzverhältnissen starteten die Gäste aus Steyregg körperbetont und wurden bereits in der 4. Minute mit der Führung belohnt. Ein hoher Ball wurde von der heimischen Abwehr unterschätzt und so kam es, dass Zimmer alleine vor Heimgoalie Plank auftauchte und diesen gekonnt überlupfte. Die Freude über die Führung hielt jedoch lediglich 6 Minuten. Ein schön vorgetragener Angriff über links der Heimelf wurde nach einem Pass in den Rückraum von Colley abgeschlossen. Wiederum nur 5 Minuten später klingelte es wieder im Gästetor. Frühwirth, der an diesem Sonntag offensichtlich einen guten Tag erwischte, verwertete eine Flanke von rechts staubtrocken zur neuerlichen Führung. In Minute 25 schnürte Frühwirth seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:1. Die Hausherren wollten das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und kam in Minute 30 durch Zarin zum Anschluss. Ein Gewaltschuss mit links nahe der Outlinie fand über den Innenpfosten den Weg ins Tor. Der Anschlusstreffer genügte den Mannen aus Linz jedoch nicht. Noch vor der Halbzeit kamen sie durch Halilovic zum Ausglich, der nach einem weiten Ball die Unsicherheit der Steyregger Defensive ausnutzte und verwandelte. 3:3 - Dies war dann auch der Halbzeitstand.

Blitzstart der Gäste auch in Halbzeit 2 - Frühwirth schnürt Viererpack

Wie bereits im ersten Durchgang erwischten die Gäste aus Steyregg in Halbzeit zwei einen guten Start. Nach 48 Minuten gelang Frühwirth die neuerliche Führung. Nach einem Gestocher im 16er der Linzer war er mit seinen Beinen am schnellsten und drückte den Ball über die Linie. Danach hieß es 15 Minuten durchschnaufen, bis Frühwirth ein weiteres mal zuschlägt. Diesmal legte er sich den Ball zum Elfmeter bereit und verwandelte staubtrocken. Nach dem 5:3 war bei der Heimelf etwas die Luft raus und die Frustration zu spüren. Colley beschwerte sich einmal zu oft beim recht guten und ruhigen Schiri und sah dafür die Gelb-Rote Karte. Reichart und Feichtinger setzten mit ihren Toren zum 6 bzw. 7:3 den Schlusspunkt in einer aufregenden Partie.

Harald Huber, Trainer SV Steyregg

"Wir hatten uns den Sieg vorgenommen jedoch hätten uns unsere individuellen Fehler fast die Punkte gekostet. Wir hatten dann auch das Glück, dass wir gut in die 2. Halbzeit gestartet sind. Der Sieg war verdient, jedoch müssen wir uns für die nächsten Wochen steigern."

