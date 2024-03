1:1 zum Rückrundenauftakt der beiden "Schießbuden" der Liga

Details Samstag, 16. März 2024 10:23

Endlich! Das lange Warten hat ein Ende und der Ball rollt wieder. Zum Rückrundenauftakt der 2. Klasse Mitte duellieren sich der TSV Ottensheim und die 1b der SK St. Magdalena. Mit 35 bzw. 39 kassierten Gegentoren stellten die beiden Teams in der Hinrunde die löchrigsten Defensiven. In der Rückrunde soll sich das natürlich ändern, will man in der Tabelle weiter nach oben kommen. Einen einstelligen Tabellenplatz konnte keines der beiden Teams in der Hinrunde ergattern, so überwinterte der TSV Ottensheim auf Platz 12, während die Gäste aus Magdalena auf Platz 10 rangierten.

Verdiente Pausenführung der Gäste auf Top-Platzverhältnissen

Von Beginn an entwickelte sich, auch aufgrund der guten Platzverhältnisse, eine technisch anspruchsvolle Partie, in der die Gäste aus Magdalena zur ersten guten Möglichkeit kamen. Nach gerade mal drei Minuten landete ein gut getretener Freistoß am Querbalken des Ottensheimer Keepers. Nach gut 15 Minuten müsste es dann 1:0 für die Gästeelf stehen. Nach einem Querpass von links bringt der Stürmer aus St. Magdalena den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Nach einer aufregenden Anfangsphase plätscherte das Spiel etwas vor sich hin, bis Lukas Nys sein Team in Minute 41 jubeln lies. Nach einer Ecke von rechts wurde der Ball mit dem Kopf verlängert, wo Kapitän Nys lauerte und aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückte. Mit dieser Führung ging es dann auch in die Pause.

Zweite Halbzeit mit Ausgleich und Ausschluss für Ottensheim

Der Start in die 2. Halbzeit verlief etwas ruhiger als in Halbzeit eins. Vielleicht auch dem geschuldet, dass im Laufe des Spiels die Passqualität stetig abnahm und sich so viele Fehler einschlichen. Bis zum Ausgleich von Obrecht gab es in Halbzeit zwei keine nennenswerte Aktion. Wie auch schon beim Treffer zur Führung ging auch hier ein Eckball voraus. Die Gästeabwehr war zu unsortiert und das Leder prallte Max Obrecht vor die Füße, der nicht lange fackelte und den Ball aus halbrechter Position via Innenstange im Tor unterbrachte. Nach dem Ausgleich merkte man, dass die Gäste unbedingt die 3 Punkte mitnehmen wollten. Bis auf eine letzte gute Tormöglichkeit der Gäste, bei der ein Querpass nicht verwertet werden konnte, stand die heimische Defensive jedoch recht sicher. Einen letzten Aufreger gab es dann jeodch noch. Nach einem gut gespielten Lochpass auf Lipa sah sich der heimische Keeper Krasniqi gezwungen die Notbremse zu ziehen und wurde mit glatt Rot vom Platz gestellt. Dies war jedoch die letzte Aktion des spiels und so trennten sich die beiden Teams mit 1:1.

Christian Schörgenhuber, Trainer SK St. Magdalena 1b

"Im Großen und Ganzen sind dies genau die Spiele, wie wir die Jungs auf die Kampfmannschaft vorbereiten möchten. Unser Durchschnittsalter ist extrem niedrig und mit etwas mehr Abgeklärtheit hätten wir dieses Spiel gewonnen."

