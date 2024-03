Knappe Niederlage beim verspäteten Rückrundenauftakt für die Union Babenberg

Details Montag, 25. März 2024 11:27

Nun steigt auch die Union Babenberg ins Spielgeschehen ein. Eine Woche verspätet, da man in der letzten Runde spielfrei hatte. Zu Gast waren die Mannen vom FC Stahl Linz. Nach einer guten Hinrunde befinden sich die Babenberger auf dem passablen dritten Tabellenrang der 2. Klasse Mitte und wollen den Druck auf Steyregg erhöhen. Der FC Stahl Linz konnte zum Rückrundenstart den SV Urfahr mit 2:1 besiegen und befindet sich im Aufwind, nachdem man nach der Hinrunde nur auf Platz 8 gelegen war.

Verhaltene erste Halbzeit mit wenig Torszenen

Von Beginn weg entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei man merkte, dass die Teams um Sicherheit bedacht waren. Die erste Halbzeit war geprägt von vielen lagen Bällen und Abspielfehlern, was dazu führte, dass sich vor den Toren recht wenig Erwähnenswertes abspielte. Die nicht optimalen Platzverhältnisse und das Wetter trugen sicherlich auch dazu bei, dass keine Mannschaft es riskieren wollte den Ball flach zu spielen. Beide Teams neutralisierten sich zum größten Teil und konnten jeweils lediglich durch Standards ein bisschen Gefahr ausstrahlen. Folgerichtig ging es dann mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Goldtor in Minute 70 - FC Stahl feiert Auswärtssieg

Beide Teams wollten in der zweiten Halbzeit etwas mehr Risiko nehmen und man hatte das Gefühl, dass, wer hier das erste Tor erzielt, wird den Platz als Sieger verlassen. Wie auch schon in Halbzeit eins, gab es im zweiten Durchgang viele Unkonzentriertheiten und Abspielfehler. Bis etwa 25 Minuten vor Schluss spielte sich das meiste Geschehen im Mittelfeld ab. Die erste Großchance verzeichneten dann die Gäste, als Darius Neamtu völlig alleine vor Keeper Seyrl auftauchte. Den Schuss vom 16er parierte Goalie Seyrl jedoch stark und so blieb es vorerst beim torlosen Unentschieden. Kurz darauf war er aber dann machtlos als ein missglückter Klärungsversuch nach einer Ecke über ihn flog und Schadalov den Ball aus kürzester Distanz nur noch über die Linie drücken musste - 1:0! Die Babenberger nahmen nun mehr Risiko und stellten auf zwei Stürmer um. Die Defensive der Gäste hatte aber einen sehr guten Tag erwischt und ließen, bis auf Halbchancen, wenig zu. So blieb es bei einem glanzlosen, jedoch sehr wichtigen Auswärtssieg für den FC Stahl Linz.

Endrico Schmoll, Trainer FC Stahl Linz

"Es war am Ende ein verdienter Sieg. Wir wussten, dass Babenberg kämpferisch und läuferisch gut ist, da sie eine sehr junge Truppe haben. Wir wollten unbedingt gewinnen, da wir in der Tabelle stehen, wo wir meiner Meinung nach nicht hingehören. Wir haben in der 2. Halbzeit dann mehr riskiert und wussten, wer das erste Tor schießt, gewinnt."

