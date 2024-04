Nullnummer im Sportpark Pichling - Stahl Linz trotzt Tabellenführer Punkt ab

Details Montag, 08. April 2024 14:55

In Runde 17 der 2. Klasse Mitte war im Sportpark Pichling niemand geringerer als der Tabellenführer selbst zu Gast. Der FC Stahl Linz empfängt den ATSV St. Martin/Traun. Die Hausherren sind in der Rückrunde nicht gerade bekannt für Spiele mit vielen Toren. Gerade mal vier Tore konnte man im bisherigen Jahr erzielen. Anders die Gäste aus St. Martin. Der Tabellenführer konnte bereits 10-mal jubeln und kommt mit der maximalen Punkteausbeute nach Pichling.

St. Martin/Tr. tut sich schwer - Stahl Linz kämpft aufopferungsvoll

Von Beginn an merkte man, dass die Gäste aus St. Martin ordentlich Respekt vor der Heimelf hatte, konnten doch die Linzer dem Tabellenführer die bisher einzige Niederlage der Saison zufügen. Die gewöhnungsbedürftigen Platzverhältnisse in Pichling taten das Ihrige, dass das Team von Trainer Mittermayr sich schwertat ins Spiel zu kommen. Die Heimischen, die seit diesem Jahr ihre Heimspiele in Pichling austragen, sind den kleinen Platz schon eher gewohnt und kamen über viele hohe Bälle immer wieder zu Nadelstichen, die die Defensive der Gäste jedoch immer klären konnte. St. Martin agierte ebenfalls mit vielen langen Bällen und so kam ein munteres Hin und Her zustande, wobei die ganz großen Tormöglichkeiten ausblieben. War man mal in aussichtsreicher Position, waren es oft Unkonzentriertheiten, die zu Ballverlusten führten. So überrascht es nicht, dass es in Halbzeit eins keine Tore gab.

Neun mal Gelb und ein mal Gelb-Rot - Schiedsrichter teilt aus

Bereits in der ersten Halbzeit gab es zwei gelbe Karten zu verzeichnen, wobei eine davon wegen Kritik war. In dieser Gangart ging es dann auch im zweiten Abschnitt weiter. Weitere sieben gelbe Karten folgten, unter anderem auch für Stahls Trainer Schmoll. Die vielen "Kartons" sind jedoch nicht die Folge einer ruppigen oder unfairen Spielweise, nein, viel mehr waren es kleinliche Schiedsrichterentscheidungen. Durch viele Unterbrechungen und Verzögerungen entwickelte sich auch in Halbzeit zwei kein schönes Spiel. Es dauerte auch bis zur 80. Minute, ehe eines der beiden Teams zu einer Topchance kam. Ein Schuss von Schadalov konnte dann aber von Rakic noch auf der Linie geklärt werden. Kurz vor Schluss hatten dann auch die Gäste noch eine gute Gelegenheit in Person von Jogic, der nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball kam und diesen dann über das Tor setzte. So blieb es bei einer torlosen Punkteteilung in Pichling.

Gerhard Mittermayr, Trainer ATSV Födinger St.Martin / Traun

"Für mich als Trainer ist es sehr wichtig, dass die Null steht. Ziel muss aber ganz klar der Meistertitel sein. Stahl war ein kompakter Gegner, haben sich gewehrt und Wille gezeigt. Bis zur Meisterschaft ist es aber noch ein weiter Weg, doch mit bisher nur einer Niederlage muss man mit der Mannschaft und der Leistung sehr zufrieden sein."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.