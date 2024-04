SK Admira Juniors feiern überraschend den zweiten Saisonsieg gegen GK Westbahn

Details Montag, 08. April 2024 15:36

Sonntagsspiel in Runde 17 der 2. Klasse Mitte. Tabellenschlusslicht SK Admira Juniors empfangen das Team von Westbahn Linz. Die Gäste gehen als Favorit in diese Partie, sind sie doch in der Tabelle viel weiter oben angesiedelt als die Juniors des Landesligisten. Zusätzlich hat man die letzten zwei Spiele souverän gewonnen und konnte nicht weniger als 10 Tore erzielen. Bei den Admira Juniors hofft man auf Punkte und will mit einem Sieg auf einen Punkt an die TSV Ottensheim aufschließen.

Fulminante Anfangsminuten - Alle Tore fallen bereits in Halbzeit eins

Die Juniors des Landesligisten legten von Beginn an ein gutes Tempo vor und pressten hoch. Offensichtlich hatte Trainer Slama seine Jungs gut eingestellt, denn bereits in Minute drei bescherte Linhartsberger seinem Team die Führung. Er nutzte einen individuellen Fehler der Innenverteidigung, schnappte sich den Ball und blieb alleine vor Goalie Modrey cool und netzte zur frühen Führung. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel und ließen ihre individuelle Klasse aufblitzen. Sowohl über Eckbälle als auch über Angriffe über den Flügel wurden die Westbahner gefährlich, konnten sich jedoch noch nicht für ihre Bemühungen belohnen. In Minute 22 war es dann aber soweit. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld kamen die Juniors nicht mehr richtig in die Zweikämpfe und Westbahns Colley zog trocken vom 16er ab und ließ mit seinem Schuss Koller keine Chance. Kurz nach dem Ausgleich hatten die Heimischen noch eine gute Chance auf das 2:1, der Schuss aus der Drehung verfehlte jedoch das Tor knapp. In Minute 36 wird dann ein weiter Ball aus der Defensive auf Admiras Stürmer verlängert und der wird dann vom Keeper gefällt. Strafstoß! Das ist eine Sache für Bauer. Er legt sich das Leder zurecht und verwandelt zur umjubelten Führung. Auch wenn Westbahn noch vor der Pause eine gute Chance auf den Ausgleich hatte, ging es mit 2:1 in die Kabinen.

Spiel wird ruppiger - Keine Tore mehr, aber viele Karten

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein sehr zerfahrenes und ruppiges Spiel mit vielen Unterbrechungen. Schiedsrichter Wimmer hatte alle Hände voll zu tun. Aufgrund der harten Gangart und vieler Kritik am Schiri gab es einige gelbe Karten zu verzeichnen. Zwischen all den Unterbrechungen wurde aber auch Fußball gespielt. Ein Freistoß aus gut 30 Metern von Abpfolter traf in Minute 65 nur die Latte. Generell aber waren Chancen in Halbzeit zwei aufgrund vieler Fehler, aber auch gutem Abwehrverhalten, Mangelware. Letzter Aufreger war dann noch eine Gelb-Rote Karte wegen Kritik für Sowe. Westbahn probierte in der Folge noch zum Ausgleich zu kommen, jedoch ließen die Admiraner keine gute Chance mehr zu und besiegelten so ihren zweiten Saisonsieg.

Ralph Slama, Trainer SK Admira 1b

"Wir waren der verdiente Sieger meiner Meinung nach und haben engagiert Fußball gespielt. Wir haben auch versucht zu spielen, man merkte aber auch die harte Gangart des Gegners. Westbahn war individuell besser besetzt, wir haben aber als Mannschaft überzeugt."

