0:8! Urfahr erteilt Franckviertel Linz eine Lehrstunde

Der SV Urfahr kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 0:8-Erfolg davon. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der SV Urfahr 1912 enttäuschte die Erwartungen nicht.

Urfahr ab Minute eins in der Partie und schon nach sieben Minuten mit einem Hochkaräter. Axel Kellner trug sich in der 20. Spielminute nach toller Vorarbeit von Marlon Aschauer in die Torschützenliste ein. Die Hausherren hatten wenig später die Chance auf den Ausgleich, konnten diese aber nicht nutzen. Stattdessen beförderte Alexander Reiterer das runde Leder zum 0:2 des SV Urfahr über die Linie (28.). Wenige Sekunden später verschenkte Urfahr mit einem Elfmeter die Chance auf das dritte Tor. Kurz vor der Pause traf Marlon Aschauer für die Gäste, nachdem er von Michael Hofer in Szene gesetzt wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Hofer dann selbst den Vorsprung des SV Urfahr 1912 auf 4:0 (42.). Der SV Urfahr gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Urfahr mit Schützenfest

Kellner (68.), Kamil Hakbilir (73.) und Aschauer (82.) bauten die komfortable Führung des SV Urfahr 1912 weiter aus. Kellner war derjenige, der die Partie eröffnet hatte, und er beendete sie in der 89. Minute auch wieder mit seinem dritten Tagestreffer. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Urfahr 1912 bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Franckviertel Linz bleibt weiter in der Bredouille - mit nur vier geschossenen Toren und 25 Gegentreffern bildet man das Schlusslicht der Tabelle.

Der SV Urfahr schiebt sich genau in die Mitte der Tabelle. Mit 23 Treffern gehört die Offensive der Gäste zu den besten der Liga.

2. Klasse Mitte: SV Franckviertel Linz – SV Urfahr 1912, 0:8 (0:4)

20 Axel Kellner 0:1

28 Alexander Reiterer 0:2

40 Marlon Aschauer 0:3

42 Michael Hofer 0:4

68 Axel Kellner 0:5

73 Kamil Hakbilir 0:6

82 Marlon Aschauer 0:7

89 Axel Kellner 0:8

