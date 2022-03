ASKÖ Leonding zum dritten Mal in Folge unbesiegt - weiterhin Erster

Details Sonntag, 20. März 2022 20:35

Die ASKÖ Leonding trug einen 1:0-Erfolg gegen den SV Franckviertel Linz vor 150 Zuschauern davon und bleibt somit weiterhin souveräner Tabellenführer der 2. Klasse Mitte.

Nach den ersten 15 Spielminuten ließ sich als neutraler Beobachter festhalten: Der Gastgeber presste früh und hatte einige gute Ansätze auf seiner Habenseite, darunter aber nichts Zwingendes. Der SV Franckviertel Linz musste den Treffer von Daniel Steinbeiss zum 1:0 hinnehmen (36.). Letztendlich gelang es dem Gast im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war die ASKÖ Leonding jene Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich und als Sieger vom Platz ging.

Franckviertel bleibt Letzter

Der ASKÖ Leonding ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Franckviertel Linz verbuchte man bereits den elften Saisonsieg. Der Defensivverbund von ASKÖ Leonding ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur zweimal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die ASKÖ Leonding, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 74 Gegentreffern ist Franckviertel die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit nur vier Zählern auf der Habenseite ziert der SV Franckviertel Linz das Tabellenende der 2. Klasse Mitte. Die Offensive von Franckviertel Linz zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Franckviertel alles andere als positiv. Die letzten Auftritte des SV Franckviertel Linz waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ Leonding zum ATSV Födinger St. Martin/Traun, zeitgleich empfängt Franckviertel Linz die ASKÖ SC Kirchberg-Thening.

2. Klasse Mitte: ASKÖ Leonding – SV Franckviertel Linz, 1:0 (1:0)

36 Daniel Steinbeiss 1:0