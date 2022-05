ASKÖ Leonding stürzt Walding ins Tal der Tränen - elf Punkte Rückstand!

Details Sonntag, 01. Mai 2022 15:31

Im Topspiel der 2.Klasse Mitte zwischen dem Erstplatzierten Leonding und dem Zweitplatzierten Walding galt es vor allem für die Schimpl-Elf aus Walding, den Rückstand auf den Tabellenführer zu verkürzen. Die ASKÖ Leonding wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Rund 200 Zuseher sahen eine von Beginn weg flotte Partie, bei der vor allem die Gäste aus Walding etwas aktiver und spritziger wirkten. Klare Torchancen waren aber in den ersten 30 Minuten eher Mangelware. Walding spielte die Aktionen nicht ganz fertig und die Lehner-Elf aus Leonding setzte immer wieder vereinzelt Nadelstiche, wobei Goalgetter Kellner in der elften Minute knapp scheiterte. Die Heimelf kam zum Ende der ersten Halbzeit aber immer besser ins Spiel. Zuerst Elferalarm nach Foul am Leondinger Kneidinger, die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm. Dann hatte die Lehner-Elf in der 44.Minute die größte Chance. Nach schöner Flanke nahm Kellner mit dem Kopf Maß, doch Walding Goalie Kazemie konnte mit einer Top-Parade den Ball gerade noch an die Stange lenken.

Stürmer Axel Kellner avanciert zum Matchwinner

Auch in Halbzeit zwei spielte Walding gefällig, konnte aber keine ihrer Aktionen in richtige Chancen ummünzen. Leonding stand gut und wartete geduldig auf die Chance, das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Und so kam es, wie es sich schon in Halbzeit eins abgezeichnet hatte: die beste Chance des Spiels nutzte Axel Kellner mit einem Traum-Lupfer aus gut 25 Metern über den Waldinger Schlussmann. Dies sollte der Treffer des Abends werden. Leonding spielte die letzten Minuten souverän und feierte somit einen nicht unverdienten Sieg. In der Rückrunde für die Heimischen das fünfte Spiel zu null. Der Meistertitel wird der Lehner-Elf wohl nur noch schwer zu nehmen sein.

Daniel Steinbeiss, Kapitän Leonding:

"Für uns war das Spiel im Vorhinein leichter, weil wir den Druck nicht hatten. Das Spiel selbst war sehr ausgeglichen, wir haben uns einige gute Chancen erarbeitet, die wir leider nicht erfolgreich zu Ende spielten. In der Defensive haben wir nur wenige Chancen für den Gegner zugelassen, wie schon in der gesamten Rückrunde (6 Spiele, 1 Gegentor). Dank dem großartigen Support unserer Fans und unserem enormen Siegeswillen konnten wir in der 80. Minuten mit dem Goldtor von Axel Kellner die wichtigen drei Punkte holen, den Abstand zur Tabellenspitze vergrößern und den Abend mit Spielern, Trainern, Funktionären und Fans feierlich ausklingen lassen."

Nächster Prüfstein für die ASKÖ Leonding ist die ASKÖ SC Kirchberg-Thening auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). SPG Walding/Rottenegg misst sich zur selben Zeit mit dem ATSV Födinger St. Martin/Traun.

2. Klasse Mitte: ASKÖ Leonding – SPG Walding/Rottenegg, 1:0 (0:0)

79 Axel Kellner 1:0