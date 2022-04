Später Treffer bringt den Sieg - Babenberg Linz Süd gewinnt 2:1 bei Franckviertel

Details Sonntag, 24. April 2022 18:11

Mit 1:2 verlor SV Franckviertel Linz am vergangenen Samstag zu Hause gegen Union Babenberg Linz. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Babenberg. Das Hinspiel hatten die Gäste zu Hause mit 5:0 für sich entschieden.

SV Franckviertel Linz geriet in der 31. Minute durch einen Freistoßtreffer von Jürgen Hartl ins Hintertreffen. Die Union Babenberg Linz Süd nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Halil Kirkizoglu war es, der in der 51. Minute den Ball im Tor von Babenberg Linz unterbrachte. Nur eine Minute später erzielte Babenberg die 2:1-Führung. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für die Union Babenberg Linz Süd. Man hatte sich gegen den SV Franckviertel Linz durchgesetzt.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SV Franckviertel Linz. Man kassierte bereits 92 Tore gegen sich. Aktuell befindet man sich weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Mit nur 14 Treffern stellt Franckviertel den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Mitte. Nun musste sich der SV Franckviertel Linz schon 15 mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Ein Sieg und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Franckviertel Linz entschied kein einziges der letzten sieben Spiele für sich.

Union Babenberg Linz sprang mit 17 Punkten auf den elften Tabellenplatz. Babenberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten.

Am Sonntag muss SV Franckviertel Linz bei den Union Edelweiss Linz Juniors ran, zeitgleich wird die Union Babenberg Linz Süd vom FC Dardania Linz in Empfang genommen.

2. Klasse Mitte: SV Franckviertel Linz – Union Babenberg Linz Süd, 1:2 (0:1)

